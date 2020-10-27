عسكريون وسياسيون يتناولون نصر أكتوبر والتحولات الإقليمية والدولية.. اليوم الثلاثاء

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تعقد لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس ومقررها الدمتور جمال زهران؛ ندوة:”نصر أكتوبر والتحولات الإقليمية والدولية، وذلك في تمام السادسة من مساء اليوم الثلاثاء ٢٧ أكتوبر الحالي بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

ويدير الندوة: الدكتور محمد أحمد مرسي أستاذ العلوم السياسية

ويشارك بها: اللواء اركان حرب ناجي شهود: مستشار أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية وأحد أبطال حرب اكتوبر وهو من مواليد ١٩٤٨، احد ابطال حرب اكتوبر البارزين، وواحد من ابرز الخبراء العسكريين، والمستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، وهو متخصص في تحليل المعلومات والاستطلاع، ثم تولى مهام الاستطلاع بالقوات المسلحة، كما تولى قيادة المنطقة (ج) في سيناء، وتولى أيضا منصب مساعد مدير المخابرات الحربية والاستطلاع، كما تولى منصب الملحق العسكري المصري في الجزائر، وقام بالتدريس في الكلية الحربية في الفترة من ١٩٧٦ إلى ١٩٧٩، وحصل على العديد من الأنواط والميداليات والأوسمة لجهوده في خدمة الوطن والقوات المسلحة ١٩٧٣.

واللواء طيار أركان حرب مجد الدين رفعت: من مواليد محافظة الشرقية سنة 1945، وألتحق بالقوات الجوية 1964، وقاتل فى معارك 67 استنزاف 1973، كما انه من أبطال حرب أكتوبر أسقط وزميله طائرة فانتوم، وقد أصيب فى القتال مرتين ومنح عدة أنواط واوسمة، درس وتخرج من الاكاديمية الجوية الأمريكية بتقدير امتياز، وعمل ملحقًا عسكريًا بتونس، ورئيسا للعمليات والتسليح والتنظيم والإدارة، ودرس وتخرج من أكاديمية ناصر العليا للحرب بتقدير ممتاز، ثم تدرج فى المناصب من قائد سرب حتى قائد منطقة جوية، وتقاعد بعد خدمة 37 سنة كطيار قتال عام 2001، ثم شغل مناصب قيادية فى وزارة الطيران المدنى حتى 2010، كما عين سفيراً بمنظمة الطيران المدني الدولي بكندا.١٩٧٣.

وعمرو الخولي :باحث في العلاقات الدولية، وحاصل على ماجستير العلاقات الدولية بجامعة حلوان

، وتخصص في الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية.

وجدير بالذكر أن الندوة تهدف إلى:

١- إبراز أهمية حرب اكتوبر من خلال عرض بعض الاحداث التي تدلل على ذلك ودور ما تحقق في صياغة واقع اقليمي ودولي جديد.

٢- التواصل مع الأجيال الجديدة من خلال اللقاء المباشر وتعريفهم بأهمية حرب ونصر اكتوبر في صراع القوى في المنطقة واستمرارية هذا الصراع بأشكال أخرى يجب مواجهتها والاستعداد المستمر لها ولما يستجد منها.

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما تبث الندوة “أونلاين” على الروابط التالية :

صفحة أمانة المؤتمرات

https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

قناة أمانة المؤتمرات على يوتيوب

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