الهلال الأحمر المصرى بمعرض المنصورة للكتاب

فى إطار إقامة معرض الكتاب بمحافظة الدقهلية والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج علي بحديقة شجر الدر بجوار نادي جزيرة الورد بالمنصورة فى الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجارى.

وفى إطار التعاون بين مؤسسات الدولة تتواجد جمعية الهلال الأحمر المصرى بالدقهلية داخل المعرض لنشر فرق الترويج الصحى فى جنبات المعرض لتوعية الزوار بسبل الوقاية من جائحة كورونا والحفاظ على الإجراءات الاحترازية لمواجهة الڤيروس كتعقيم ايادى الزوار بالكحول وقياس درجة الحرارة،

وكذلك تقديم خدمة الإسعافات الأولية اذا لزم الأمر.

كما تخصص لها إدارة المعرض مكان ملائم لتعريف الزائرين بألوان الأنشطة الإنسانية والانمائية التى يقدمها الهلال الأحمر المصرى.

يذكر أن المعرض افتتحه الدكتور هيثم الحاج علي نائبا عن د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بحضور د. أيمن مختار محافظ الدقهلية.

ويعد المعرض الأول الذى يقام بالمنصورة بمشاركة الناشرين حيث يشارك به ٥٣ ناشر وقطاعات وزارة الثقافة.