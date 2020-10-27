“رؤى فى الأدب والفن” جديد هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة ،د. هيثم الحاج علي ، كتاب جديد فى سلسلة الثقافة الشعبية للدكتور سليمان العطار بعنوان “رؤى فى الأدب والفن”.

يحتوي هذا الكتاب على مجموعة من المقالات المتنوعة للمؤلف لها رابط موضوعي يتمثل في علاقة الشعر بالغناء والفن الإسلامى ومجال القص الشعبى والثقافة والأدب الشعبى بشكل عام، إضافة لرؤية لمسار الحضارة وتعاملها مع العالم.

وتعد المقالات آراء نابعة من الخبرة والتحرر من المرجعية إلا انها تقدم طرحا مبدئيا فى حاجة لشئ من إعادة النظر والتأصيل.

وكتب العطار فى مقالاته عن نجيب محفوظ وأدبية التاريخ والخطابية فى الشعر العربى والتصوف والأدب وتناول الإبداع عند العرب بين اللغة والأدب.

والكتاب منقسم إلى ثلاثة فصول الفصل الأول بعنوان نظرات فى القص والشعر، والفصل الثانى ثقافة وفلكلور اما الفصل الثالث بعنوان بين الأدب والفن.

وقد تناول الفولكلور من عدة زوايا وأهمها الحروب ومذاهب الأمم والف ليلة وليلة وشهرزاد امرأة الليالى العربية ولغة الثياب فى الف ليلة وليلة، والفانتازيا وتكنولوجيا السحر كما تناول الأدب الشعبى فى مقال مهم عن الأدب بين العامية والفصحى ،وتناول الأمثال الشعبية وعلاقتها بالتكنولوجيا. ثم تناول العلاقة بين الفن والدين فى مجموعة مقالات عن الفن الإسلامى وعالمية المتلقى وبين عالمية الشعرية وعالمية الفن فى الإسلام.