هواوي تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلاب برنامج “بذور من أجل المستقبل” لدعم جهود التحول الرقمي

احتفلت شركة هواوي مصر، الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتخريج دفعة جديدة من الطلاب المشاركين في برنامجها التدريبي العالمي “بذور من أجل المستقبل” في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبالغ عددهم 22 طالباُ مصرياُ من 13 جامعة.

عُقد البرنامج التدريبي من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وعدد من الجامعات المصرية. يأتي ذلك البرنامج في إطار استراتيجية شركة هواوي التي تركز على تمكين الشباب على رأس أولوياتها، وكأحد اهم محاور المسؤولية المجتمعية التي تضعها على عاتقها، حيث يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر جديدة قادرة على تطوير وتنمية القطاع التكنولوجي في ظل استراتيجية التحول الرقمي.

كولن هو : برنامجنا يهدف لدعم وتمكين المهارات التنموية للطلاب وخلق جيل قادر يعي اهمية التحول الرقمي

حضر حفل التخرج كل من الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، هان بينج، المستشار الاقتصادي والتجاري لدى السفارة الصينية بالقاهرة ،كولن هو، رئيس مجموعة السحابة والذكاء الاصطناعي بهواوي شمال أفريقيا، والوزير المفوض، والدكتور أيمن السيد، عميد كلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية، الدكتور تامر مصطفى، نائب عميد كلية علوم الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس.

شهد البرنامج التدريبي تفاعلاً من الطلاب المصريين، حيث منح لهم فرصة الاطلاع على أحدث المستجدات والحلول في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووفر البرامج التدريبية الجديدة والمتقدمة في مجالات إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلول التكنولوجية فضلا عن مهارات القيادة لتنمية القدرات البشرية للخريجين الجدد. كما أتاح البرنامج للطلاب فرصة التعرف على الثقافة الصينية وتبادل الخبرات بين الطلاب من الدول المختلفة المشاركة.

هان بينج: علاقتنا مع مصر تاريخية وشراكتنا الاستراتيجية تشهد حقبة جديدة من التطور وترسيخ العلاقات

ومن المعتاد ان ينفذ البرنامج في الصين من خلال دعوة الطلاب لقضاء أسبوعين هناك، إلا أنه نظراُ للظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي صاحبت أزمة انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، فقد تم تقديم البرنامج التدريبي عن بُعد عبر شبكة الإنترنت حرصاً من هواوي على استمرار برنامجها التدريبي العالمي السنوي، الذي يهدف إلى بناء وإعداد جيل من المواهب قادر على إحداث تغييرات تنموية فعالة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر لتصبح من الدول الرائدة على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

في هذا الإطار أشاد الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي عن تقديره لمجهودات شركة هواوى فى مجال التدريب والذي من خلاله يتم نقل المعرفة والتعرف على أحدث الحلول التكنولوجية مما يساهم فى تطوير قدرات الطلاب ووضعهم على الطريق الصحيح في التحول الرقمي الذي تعمل مصر على تحقيقه.

وأكد الوزير المفوض هان بينج، المستشار الاقتصادي والتجاري لدى السفارة الصينية بالقاهرة، على عمق العلاقات المصرية –الصينية، التي شهدت حقبة جديدة من التطور وترسيخ العلاقات حيث أصبح التعاون الاقتصادي والتكنولوجي أوثق مما مضى، مشيراً إلى حرص دولته على دعم التحول الرقمي في مصر بكافة الإمكانيات. وأوضح ان هذا البرنامج التدريبي العالمي تحت قيادة شركة هواوي يمثل نجاح مبهر مستمر لأكثر من 12 عاماً مما يعزز من الثقة بين البلدين.

دكتور ايمن السيد: البرنامج يحفز الشباب الخريجين على استكمال مسيرتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويطلعهم على كل ما هو جديد عملياً

وفي هذا الإطار، أعرب كولن هو، رئيس مجموعة السحابة والذكاء الاصطناعي بشركة هواوي شمال افريقيا، عن سعادته بتخريج الدفعة الجديدة من الطلاب المصريين ببرنامج “بذور من أجل المستقبل” وقال: “إن هواوي تحرص منذ عام 2008 على إطلاق هذا البرنامج التدريبي العالمي بصورة سنوية كجزء من استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية، والتي تتفق أهدافها مع رؤية مصر 2030 فهي تضع تمكين الشباب ودعم التحول الرقمي على رأس اولويتها. فنحن نؤمن بضرورة تنمية قدرات الطلاب في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشاركتهم بالتطورات في مجال الحلول التكنولوجية الحديثة، ومهارات القيادة، وتعريفهم بالثقافة الصينية، وتبادل الخبرات.”

في حين أعرب الدكتور أيمن السيد، عميد كلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية المشاركة بالبرنامج التدريبي عن فخره بالطلاب الخريجين المشاركين، مؤكداً إن هذا البرنامج يحفز الشباب الخريجين على استكمال مسيرتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومن جانبه، عبر الدكتور تامر مصطفى، نائب عميد كلية علوم الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس ان مثل هذه البرامج التدريبىة توفر تجربة عملية مثمرة للطلاب للاطلاع على كل ما هو جديد من الحلول التكنولوجية، وينشط أفكارهم مما يحفزهم على الابداع والابتكار خاصةً وانه تحت إشراف شركة رائدة في مجال صناعة التكنولوجيا في العالم مثل هواوي ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع الشركة، ونأمل أن نتمكن من المساهمة في جعل مصر مركزًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

هذا وعقد حفل تخرج الدفعة الجديدة من برنامج “بذور من اجل المستقبل” في كايرو أوبن لاب الذي تأسس في ديسمبر 2017، حيث يخدم العملاء والشٌركاء في منطقة شمال إفريقيا بأكملها، ويركز على خدمة مختلف الجهات، والقطاعات الحكومية والنقل والطاقة والتمويل. يهدف كايرو أوبن لاب إلى بناء نظام بيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شمال إفريقيا تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي. ويقوم كايرو أوبن لاب على أربع محاور وظيفية: مركز الابتكار ومركز التطوير المشترك ومركز التحقق ومركز الخبرة، وذلك لتمكين التعاون مع شركاء عالميين وإقليميين ومحليين لتطوير حلول مخصصة ومبتكرة.

كما يعد كايرو أوبن لاب جزءًا مهمًا من خطة أوبن لاب العالمية لشركة هواوي حيث تخدم هواوي المناطق المحلية من خلال خبرتها العالمية وحلولها المتقدمة وتقنياتها.

الجدير بالذكر يعد برنامج “بذور من أجل المستقبل” أحد البرامج الرائدة لشركة هواوي، حيث يهدف لخلق قيمة مشتركة من خلال نقل المعرفة والحلول التكنولوجية الحديثة إلى الطلاب والأجيال الجديدة التي ستقود التحول الرقمي في مختلف القطاعات وتنفيذ رؤية مصر 2030 وقيادتها للمنطقة العربية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا. فلقد ساهمت الحلول التكنولوجية في استمرار ومباشرة الأعمال على كافة المستويات، وقد اشترك في البرنامج منذ إطلاقه من 12 عاما وحتى الآن أكثر من 6 آلاف طالب من 126 دولة حول العالم وذلك بالتعاون مع الجهات والحكومات المحلية.