وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع موفد الرئاسة الأوكرانية للعلاقات الدولية تعزيز أطر التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة مع دولة أوكرانيا وبصفة خاصة فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية ،مشيرةً إلى حرص مسئولى البلدين على ترجمة العلاقات السياسية المتميزة التي تربط القاهرة وكييف لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والاوكراني على حد سواء.

وأشارت إلى أهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تربط الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره الاوكراني فلاديمير زيلينسكي لنقل العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين البلدين لمستويات متميزة

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدتها الوزيرة مع وفد أوكرانى رفيع المستوى برئاسة السفير ايهور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئاسة الاوكرانية للعلاقات الدولية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك ، حضر اللقاء ايفهيني يينين نائب وزير الخارجية الاوكراني وتاراس كاتشكا نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة والممثل التجاري لاوكرانيا إلى جانب الوزير مفوض تجارى محمد السيد مدير إدارة شئون أوروبا بجهاز التمثيل التجارى ومايكل جمال مدير عام الإتفاقيات الثنائية بقطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية .

وأوضحت الوزيرة أن عقد هذا اللقاء يأتى فى إطار توجيهات الرئيسين المصرى والأوكرانى بتعيين نقاط إتصال بين البلدين لإدارة منظومة التعاون الاقتصادى المشترك حيث تتولى وزيرة التجارة والصناعة تمثيل الجانب المصرى وموفد الرئاسة الأوكرانية للعلاقات الدولية ممثلاً عن دولة أوكرانيا ،لافتةً إلى أن المباحثات قد تناولت سبل تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة فى ظل الإمكانات والمقومات فى كلا البلدين .

وفى هذا الصدد فقد بحث الجانبان إمكانية تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك من القطاعين الحكومي والقطاع الخاص بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وتحديد مجالات التعاون المستقبلي بين البلدين .

ولفتت جامع الى حرص الوزارة على الاستفادة من التكنولوجيات والخبرات الصناعية الاوكرانية المتطورة ونقلها للصناعة الوطنية في مختلف القطاعات الانتاجية، مشيرةً الى ترحيب الحكومة المصرية بتواجد الصناعات الاوكرانية على الاراضي المصرية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة بالسوق المصري في كافة المجالات الصناعية الى جانب الاستفادة من التيسييرات والحوافز الاستثمارية والتى اتاحتها الحكومة للمستثمرين مؤخراً

ونوهت الوزيرة الى امكانية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال صناعة الاثاث خاصة وان مصر لديها خبرات كبيرة في هذا الصدد حيث تمتلك احدى اكبر مدن صناعة الاثاث بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا وهي مدينة دمياط للاثاث وكذلك الاستفادة من منتجات الاخشاب الاوكرانية كمدخل انتاج رئيسي لصناعة الاثاث المصرية

وأشارت جامع إلى أن المباحثات قد أكدت على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات المواصفات والجودة والنظام الجمركى ، مشيرة إلى أنه جارى اعداد عدد من مذكرات التفاهم الهادفة لتعزيز التعاون بين البلدين فى كافة المجالات وذلك تمهيداً لتوقيعها خلال المرحلة القربية المقبلة.

ومن جانبه أكد السفير/ ايهور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئاسة الاوكرانية للعلاقات الدولية حرص بلاده على توسيع نطاق التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة ،وذلك بإعتبارها شريكاً إقتصادياً رئيسياً لأوكرانيا فى القارة الإفريقية ،مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى 2.6 مليار دولار .

ولفت إلى أن هناك فرصاً متميزة للتعاون الاقتصادى بين البلدين وبصفة خاصة فى مجالات تخزين الحبوب وإنشاء الصوامع حيث تمتلك اوكرانيا خبرات كبيرة فى هذه المجالات .

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون المصرى الأوكرانى المشترك فى المجال الصناعى والإستفادة من التاريخ الطويل للتواجد الصناعى الأوكرانى على الأراضى المصرية والخبرات الصناعية والأوكرانية المتطورة فى مختلف المجالات ،لافتاً إلى إستعداد بلاده للتعاون مع الجانب المصرى فى مجالات إعادة بناء المشروعات الصناعية وإنشاء مشروعات جديدة وصيانة المشروعات القائمة .