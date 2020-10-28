رابع الأمسيات الثقافية مصر إسبانيا بالمجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة سعاد شوقي رئيسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ينظم المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية الأمسية الرابعة من سلسلة أمسيات مبادرة “علاقات ثقافية ” والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية الإسبانية.

وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ أكتوبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتتضمن الأمسية: كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وكلمة السفير رامون جيل كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة، وكلمة السفير بدر عبد العاطي – مساعد وزير الخارجية للشئون الاوربية، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري الأسباني من بينهم: الدكتور أحمد نوار الفنان التشكيلي الكبير، والدكتور أحمد مرسي أستاذ الأدب الشعبي والفلكلور، والدكتور صلاح فضل الناقد الأدبي الكبير، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.

كما تتضمن الأمسية عرض فيلمين فيلمين قصيرين عن الفن والعمارة وآثار أندلسية شهيرة وموسيقى.

بالإضافة إلى معرض لوحات يقام ببهو المجلس على هامش الأمسية.

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما تبث الأمسية “أونلاين” عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية :

صفحة أمانة المؤتمرات

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