وزير الزراعة ومحافظ الغربية يفتتحان الادارة البيطرية بكفر الزيات

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي يرافقه د طارق رحمي محافظ الغربية افتتحا الادارة البيطرية بكفر الزيات والوحدة البيطرية التابعة لها وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية

القصير اكد على ضرورة الاهتمام بالتلقيح الاصطناعى وتحسين السلالات ومشروع البتلو من اجل تنمية وزيادة الثروة الحيوانية كما وجه بزيادة برامج توعية المزراعين والمربيين والقوافل البيطرية بالإضافة الى تدوير المخلفات الحيوانية والاستفادة منها

من ناحيته استعرض د حاتم كمال مديرية الطب البيطري بالغربية الخدمات التي تقدمها الادارة البيطرية بكفر الزيات للمربيين حيث تخدم ٣٧ قرية وعزبة

فيها حوالي ٢٥ الف من رؤوس المواشى

٥٣٣ مزرعة دواجن ٤ معمل تفريخ ١٥ مزرعة حلاب

١٥ مزرعة تسمين مواشى٢ مجزر

شهد الافتتاح الدكتور ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقيادات وزارة الزراعة ومحافظة الغربية