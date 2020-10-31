الزراعة: 7 قوافل بيطرية مجانية لفحص وعلاج المواشي والتلقيح الاصطناعى في محافظة الدقهلية 

أكد د هانى حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية أنه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وتمشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعية برئاسة د محمد سليمان بنقل التكنولوجيا الحديثة للعمل الحقلي وربط نتائج الابحاث العلمية بالتطبيق العملي وبتمويل من برنامج التنمية الزراعية برئاسة د هنيه الاتربي انتقلت قافلة من باحثي معهد بحوث التناسليات الحيوانية الي قرى (طنيخ مركز نبروه ..ميت محمود مركز المنصورة..نجير مركز دكرنس..المنيل مركز طلخا..اشمون الرمان مركز دكرنس .. بساط مركز طلخا ..العياديه مركز شربين) بمحافظة الدقهلية في الفترة من 24 اكتوبر الي 29 اكتوبر 2020 وقد نفذ عدد 7 قوافل بيطريه بمشاركه معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الامصال واللقاحات ومديرية الطب البيطرى بالدقهلية وتم عمل ندوة عن تدوير المخلفات الزراعية لعمل علائق اقتصادية بمعرفة معهد الانتاج الحيواني كما تم عمل العديد من لقاءات التوعية بدور صندوق التأمين علي الماشية بمعرفة فريق متخصص من الصندوق

واضاف حسن ان القوافل قامت بفحص وعلاج عدد 2896 حيوان بالمجان منهم 1492 حيوان تم فحصهم و علاج ما يحتاج للعلاج وتأهيلهم تناسليا ومتابعه اعمال التلقيح الاصطناعي كما تم فحص عدد 5 طلوقه تستخدم في التلقيح االطبيعي وتم علاج 1399 باطنيا وتم تحصين 591 بالتحصينات غير سيادية وتم عمل 10 عمليات جراحية وقد بلغ عدد المستفيدين من القافلة 992 مستفيد من صغار المربيين وقد تم تدريب عدد 22 طبيب من الحكوميين وغير حكوميين علي اعمال التلقيح الصناعي والرعاية التناسلية والفحص بالموجات فوق الصوتيه مما سينعكس بالإيجاب علي تنمية الثروة الحيوانية لدي المربي الصغير

كما قام د ايمن مختار محافظ الدقهلية بتكريم اعضاء القافله وتوجه بخطاب شكر لوزير الزراعة واشاد بأداء الفريق الطبي وطلب تكرار هذه القوافل لما تحققه من مكاسب للمربي الصغير في القري الاكثر احتياجا.