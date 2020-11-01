“ائتلاف أولياء الأمور”: نشر أسماء الطلاب المتأخرين لسداد الرسوم والأدوات المدرسية عمل غير أخلاقي

استنكرت عبير أحمد “مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة”، قيام بعض المدارس بنشر أسماء الطلاب المتأخرين في سداد الرسوم الدراسية علي صفحات المدارس في الفيس بوك والواتس اب . وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن علي مدار السنوات السابقة وحتي الأن تقوم بعض المدارس بنشر أسماء الطلاب علي صفحاتها في حالة التأخر في دفع الرسوم الدراسية أو شراء وتسليم قائمة السبلايز والأدوات المدرسية المطلوبة، مؤكدة أن ذلك أسلوب غير أخلاقي وغير إنساني وتصرف لا يليق أن يصدر من مؤسسة تعليمية محترمة تربي أجيال وتعلمهم الفضيلة ومكارم الأخلاق وكافة الأمور الأنسانية. وطالبت عبير، كافة المدارس الدولية والخاصة والحكومية بمراعاة ظروف أولياء الأمور، والتسهيل عليهم والسماح بالتقسيط علي فترات تناسب ظروفهم وحياتهم المعيشية في الوقت الحالي .