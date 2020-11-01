“الزراعة”: 10 نصائح استباقية للمزارعين لمواجهة الاثار السلبية للظروف الجوية المتوقع حدوثها خلال الأيام القادمة

في اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوعية المزارعين حول كيفية مواجهة الآثار السلبية للظروف الجوية المتوقع حدوثها خلال الأيام القادمة اصدرت لجنة متابعة التغيرات المناخية بوزارة الزراعة برئاسة د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرها الاستباقي للحالة المتوقعة فى ظل تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية التى قد تؤثر على الأنشطة الزراعية القائمة. حيث أشار الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والمنسق العام للجنة أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لحالة عدم استقرار فى ظروف الطقس وتشير التوقعات إلى هطول أمطار على مناطق متفرقة غدا الاحد .

** كما يتوقع انكسار واضح في درجات الحرارة نهاراً وتنخفض الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر لتكون مائلة للبرودة وخاصة فى المناطق المفتوحة والمرتفعات الجبلية.

** وتقدم اللجنة وبالتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعي بعض النصائح الإستباقية وذلك لضمان تلافى أى آثار سلبية قد تحدث نتيجة حالة عدم الاستقرار هذه.

** واهم هذه التوصيات ما يلي:

1. وقف الري تماماً لكل المحاصيل فى المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها خلال الفترة من الأحد وحتى الاربعاء.

‏2. في حالة تساقط كميام كبيرة من الامطار فيجب العمل على تصفية المياه من الأراضي المنزرعة فوراً منعاً لحدوث تشبع زائد للتربة بالمياه وتوقف النباتات عن الامتصاص.

‏3. تأجيل زراعة القمح حتى انتهاء فترة عدم الاستقرار ويمكن الزراعة “حيراتي” فى المناطق التي ستتساقط عليها كميات أمطار كافية للزراعة.

‏4. للمحاصيل الدرنية (البطاطس والبنجر) يتم اضافة حوالى 8-10 لتر حمض فسفوريك في الري بالغمر مع اقرب ريه بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار .

‏5. التحذير من فرص زيادة انتشار ذبابة الفاصوليا – ذبابة المقات (ديدان ثمار القرعيات) – امراض البياض الزغبي على القرعيات وامراض اللفحات على البسلة والفاصوليا والفول … الخ.

‏6. ضرورة اجراء رشات وقائية (بالمركبات النحاسية) للبصل المبكر فى الصعيد أو مشاتل البصل فى وجه بحري فى حال سقوط أمطار في هذه المناطق.

‏7. التحذير من أمراض المجموع الجذري في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم فى المناطق المتوقع سقوط امطار فيها.

‏8. اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية ضد العفن الرمادي على أوراق وثمار الفراولة في حال سقوط امطار على هذه المناطق.

‏9. ضروري ابلاغ محالج الاكثار للقطن وحلقات التسويق بتفريغ الحلقات من القطن مع ضرورة نقله من المناطق المفتوحة فى المناطق المتوقع سقوط أمطار عليها.

‏10. الرش العاجل لبسباتين الفاكهة (المانجو المتأخرة – الرمان – البرتقال) بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت منعاً لتشقق الثمار.