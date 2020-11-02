إنطلاق المؤتمر السنوي (23) لإتحاد المستثمرات العرب

في ضوء جهود جامعة الدول العربية في دعم منظمات المجتمع المدني العربية العاملة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، واستناداً للدور البارز الذي لعبته منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية خلال السنوات الماضية، وانطلاقاً من التعاون القائم والمثمر بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – ادارة منظمات المجتمع المدني) واتحاد المستثمرات العرب،وتحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ينظم اتحاد المستثمرات العرب المؤتمر السنوي (23) للاتحاد تحت عنوان: “الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي”، وذلك خلال الفترة 2-5 نوفمبر 2020، وذلك بالتنظيم المشترك مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وتعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر صباح يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2020 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومن ثم ستستكمل فعاليات المؤتمر في مدينة الجلالة خلال الفترة من 3-5 نوفمبر 2020.

وأكدت الدكتورة/ هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب أن المؤتمر يهدف إلى الترويج للاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري في ظل التنمية المستدامة وعرض فرص الاستثمار والتقاء جميع الأطراف الاستثمارية للتعاون العربي الافريقي لتحقيق تكامل اقتصادي، الأمر الذي يعد فرصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية العربية والافريقية من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة، مشيرة إلى أن رعاية الجامعة العربية لهذا الحدث يعكس مدى الأهمية التي توليها الجامعة العربية للمرأة المستثمرة، كما أن اختيار مدينة الجلالة لاستكمال فعاليات المؤتمر يؤكد الرؤية الإستراتيجية المستقبلية وراء إقامة هذه المدينة بهذا الحجم وهذا التميز مما يعد فخر لكل عربي، كما أفادت بأن برنامج المؤتمر يعتمد على فكرة الجلسات الثنائية بين أصحاب المشروعات والصناعات المتميزة ورجال وسيدات الأعمال المستثمرين والمستثمرات الراغبين في المشروعات ذات الدراسات الواضحة الوافية،

وفي ذات السياق، أوضحت معالي السفيرة/ د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن رعاية جامعة الدول العربية للمؤتمر السنوي لاتحاد المستثمرات العرب، يرجع إلى الاهمية التي توليها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدعم منظمات المجتمع المدني العربية وإشراكهم في العمل العربي المشترك، وأن مثل هذه المؤتمرات تسهم بشكل كبير في دفع الحركة الاستثمارية للمرأة العربية من خلال تجمع كبار المستثمرات والمستثمرين في الدول العربية والافريقية، مؤكدةً

على أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال آلياتها تولي اهتماماً بالغاً بشأن الاستثمار العربي عامة وتمكين ودعم المرأة العربية المستثمرة خاصة.

وفي هذا الصدد أكد المستشار/ د. فراج العجمي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية بين الدول العربية والافريقية وتضافر الجهود للنهوض بالتبادل التجاري العربي الافريقي وتعظيم الاستثمارات المشتركة، ذلك وبالإضافة الى حث الدول العربية والافريقية على الاستثمار سواء على مستوى القطاع الخاص او العام في كافة المجالات الاستثمارية وخاصة مجال السياحة لما لها من دور هام في تقريب الشعوب وتأصيل العادات والتقاليد، وأشار سيادته إلى أنه من المتوقع مشاركة شخصيات حكومية رفيعة المستوى من الدول العربية والافريقية والمنظمات الدولية، إلى جانب العديد من المستثمرات والمستثمرين العرب والافارقة.