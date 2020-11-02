“كونتكت” تقود السوق وتغزو عالم التحول الرقمي بخطة تطوير متكاملة

أعلنت شركة كونتكت للتمويل (شركة خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية)، إحدى شركات مجموعة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. وأول شركة حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، عن إستراتيجيتها التسويقية المتكاملة و التحول الرقمي وتطوير علامتها التجارية في إطار توجهات الحكومة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والشمول المالي.

وأعلنت الشركة أيضاً عن إطلاق موقعها التفاعلي بعد التحديث إلى جانب إعادة هيكلة مجموعة منتجاتها وخدماتها لتعزيز تواجدها ومكانتها الرائدة في القطاع المالي غير المصرفي.

وتضم حافظة كونتكت ثمانية منتجات مبتكرة تهدف لتلبية متطلبات واحتياجات عملائها من الشركات والأفراد، وهي تمويل السيارات، وتمويل الشاحنات، والوساطة التأمينية، والمنتجات الاستهلاكية، والتشطيب المنزلي والتمويل العقاري، بالإضافة إلى التمويل التجاري من خلال التأجير التمويلي والتخصيم.

وعن رؤية الشركة التي تقدم خدماتها المالية منذ 20 عاماً، صرح سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة ثروة كابيتال القابضة: “إن التركيز على تسهيل توفير احتياجات العميل والتطور الرقمي يأتي على رأس أولويات إستراتيجية ورؤية شركة كونتكت، مشيراً إلى أن تطوير القطاع المالي غير المصرفي عن طريق توفير حلول متكاملة – قائمة على الأخذ في الاعتبار احتياجات العميل – من خلال مختلف قنوات الاتصال الرقمي، يبلور أداء الشركة الفاعل في تمويل احتياجات العملاء”.

وأضاف زعتر: “وحيث أن كونتكت تعمل في السوق منذ عشرين عاماً وهي أول شركة تحصل على الترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، كان لا بد أن نكون أقرب إلى عملائنا لتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم من تمويل السيارات أوالمنازل أو المشاريع أو حتى التسوق أو توفير الخدمات التأمينية”.

ومن خلال مجموعة من خطط التوسع وتوفير الحلول الرقمية الجديدة والمتميزة، تعاونت كونتكت مؤخرًا مع منصة دفع إلكترونية رائدة، لتعزيز مساهمتها في الشمول المالي وتخفيف الأعباء المالية عن كل مصري.

ومن جانبها، أكدت ياسمينا فهمي، مدير عام التسويق والتحول الرقمي بمجموعة ثروة كابيتال القابضة: “إن التحول الرقمي هو حجر الأساس في اقتصاد اليوم، ووسائل وقنوات التواصل الرقمية هي أهم سُبُل مساعدة الشركات والأفراد حالياً أكثر من أي وقت مضى في ظل الظروف الحالية، مضيفةً أن تبني التحول الرقمي والارتقاء بالقطاع المالي غير المصرفي، مع فتح آفاق مالية جديدة للعملاء لتحقيق طموحاتهم وتلبية احتياجاتهم، كانت هي الدافع وراء تطوير العلامة التجارية لمنتجاتنا”.

وعن طريق شبكة تضم أكثر من 2500 تاجر سيارات و تجار سلع استهلاكية ونوادي رياضية، نجحت كونتكت في توفير خدماتها وحلولها المبتكرة في 24 فرعاً و التي تخدم مختلف محافظات مصر.

وقامت كونتكت بتطوير العلامات التجارية لمنتجاتها وإعادة إطلاق موقعها بشكل مبتكر لتقديم خدماتها المالية بشكل أفضل وأيسر، وتحسين طرق التواصل مع العملاء، وتعزيز رضاء عملائها، مما يساهم بشكل أكبر في دفع عجلة نمو الاقتصاد المصري.

وأضافت الأستاذة ياسمينا: “نسعى إلى الوصول إلى أكبرعدد ممكن من المستفيدين من خلال تزويدهم بجهة واحدة للتمويل المتكامل، حيث يضم موقعنا الإلكتروني جميع المنتجات تحت مظلة واحدة متطورة لتوفير تجربة رقمية متميزة، مدعومة ببرنامج التواصل والرد الآلي لمساعدة العملاء في توفير الخدمات والحلول التمويلية المناسبة لهم و تحقيق الرضاء التام لعملائنا”.

وفي وقت سابق من هذا العام، حصلت شركة كونتكت على أول ترخيص للتمويل الاستهلاكي من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 18 لسنة 2020. مما يعد تأكيداً على شهادة الثقة والتميز التي بنتها الشركة على مدار العشرين عامًا الماضية. ولقد قادت كونتكت هذا القطاع، حيث قدمت للشركات والأعمال والأفراد خدمات مالية مصممة خصيصًا لتلائم احتياجاتهم الشخصية والتجارية.