اورنچ مصر تواصل التكريم السنوي للمتفوقين وتستقبل أوائل الثانوية العامة لعام 2020 بمقر الشركة في القرية الذكية

تواصل اورنچ مصر دورها المجتمعي ومسئوليتها تجاه الشباب حيث استضافت الشركة أوائل طلاب وطالبات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في مقر الشركة الرئيسي بالقرية الذكية وذلك لتكريمهم اعتزازاً وتقديراً للجهد الذي بذلوه من أجل التفوق والريادة.

اورنچ مصر تقوم دائماً بدور ايجابي في دعم التعليم والشباب كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجياتها في خطتها لخدمة المجتمع

وكان في استقبال الأوائل بمقر الشركة مجموعة من قيادات الشركة وعلي رأسهم المهندس ياسر شاكر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الذي هنأهم علي هذا الانجاز الكبير وحثهم علي مواصله بذل الجهد والسعي بقوة واصرار لتحقيق أحلامهم.

وخلال الاحتفال قام المهندس ياسر شاكر، بتسليم الطلاب الأوائل جهاز تابلت بهدف تحفيزهم علي استخدام التكنولوجيا الرقمية في حياتهم العلمية التي تعد بوابة دخول إلي عالم الإنترنت والمعلومات بآفاقه الواسعة خاصة خلال هذه المرحلة الهامة من حياتهم الدراسية. ويذكر انه انطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية فان اورنچ مصر تقوم دائماً بدور ايجابي في دعم التعليم والشباب كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجياتها في خطتها لخدمة المجتمع.