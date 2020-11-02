Infinix تطلق حملة الحجز المسبق لهاتفيها الجديدين Note 8 و Note 8i في السوق المصري

أعلنت انفينكس عن إطلاق حملة الحجز المسبق لهاتفيها الجديدين Note 8 و Note 8i في السوق المصري بداية من يوم أمس الأحد 1 نوفمبر للحجز أونلاين عبر منصتها X-PARK ، كما ستتوافر على منصة “نون” بداية من 8 نوفمبر.

ويأتى هاتف Note 8i بسعر تنافسي 2750، أما Note 8 فيأتى بسعر 3199 جنيه خلال فترة الحجز المسبق بجانب سماعات بلوتوث قيمة من انفينكس.

وينحصر الفرق بين الهاتفين فى الكاميرا الخلفية التى تأتي فى الأول بدقة 48 ميجابكسل، في حين تأتى فى الـ Note 8 بدقة 64 ميجابكسل.

ويأتي Note 8 مزود بـ 6 كاميرات خلفية ، حيث تأتى الكاميرا الرئيسية للهاتف بدقة 64 ميجابكسل ، مع خاصية Ultra Night Mode 2.0 ، التى تتيح صور عالية الوضوح في أصعب ظروف الإضاءة، مع مكبر الصوت المزدوج الرائد المعزز بتقنية DTS ، ليرتقي هاتف Note 8 بالتجربة المرئية والصوتية إلى مستوى جديد تمامًا.

كما يأتى Note 8 بمعالج MediaTek G80 عالي الأداء خصوصا في مجال الألعاب الإلكترونية حيث أنه أحد المعالجات القليلة المخصصة للألعاب، وذلك بفضل تقنية Hyper Engine التى تتيح سرعة أداء أكبر للهاتف

ويتيح Note 8 أكبر شاشة ثنائية الفتحات مقاس 6.95 بوصة، والتى تعد أحدث تكنولوجيا توصلت إليها صناعة الهواتف الذكية لكاميرات السيلفي الأمامية حيث يأتى الهاتف بكاميرتين أماميتين على شكل ثقب.