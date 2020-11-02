قصيدة لـ”سروين درويش”/ أربيل – العرق

ھناك من يترقبني كي أكون ظله

وهناك من يعبس في وجهي لكي اعيش

واتكلم و ألبس

وافكر

وابكي مثله…

تحولتُ

إلى صرخة

إلى ضوضاء

إلى فًرُشاة ألوان

لأتحول إلى حقيقتي كإنسانة

تقطر مني ألوان لا تشير ابداً إلى البهجة

صوتي يأوي أنين الناي

وضحكة طفلةٍ لم تكن يوماً ما طفلة.

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