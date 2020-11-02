ثلاثُ قصائد لـ”هند إبراهيم ” ..ترجمة: د. محمّد حِلمي الرِّيشة

هند إبراهيم..* شاعرةٌ أَمريكيَّةٌ من أُصولٍ عربيَّةٍ، تكتبُ باللُّغةِ الإِنجليزيَّةِ.

ثلاثُ قصائد

ترجمة: د. محمّد حِلمي الرِّيشة

نُوفِمبر قبلَ أَوانهِ

خائفًا، يجلسُ القُرفصاءَ فِي زاويةٍ مِن رأْسهِ،

ويدفعُ الجدارَ.

ربَّما ستَهوي اللَّوحاتُ المعلَّقةُ فِي نهايةِ المطافِ.

شيءٌ منَ الخريفِ فِي داخلهِ

وذِئبٌ-

هذهِ هيَ أَوتارُ الأُغنيةِ.

يَرتدي البرودةَ مثلَ مِعْطفٍ

ويخلعُ السَّببَ.

تعويذةٌ فِي فمهِ،

وبَقايا أَسنانهِ.

مذعورٌ مِن فكرةٍ

يكذبُ لصحَّتِها

معَ شرنقةٍ فِي عينيهِ.

ذكَّرتهُ فَخْذاها بدَرجٍ كانَ يَنزِلهُ بسرعةٍ.

صَمتهُ المشؤومُ يوقِظُها.

يُعرِّقُ نفسَهُ فِي الزَّاويةِ،

ويُعرِّقُ الخرائطَ.

يتركُ رأْسَهُ متدلِّيًا منَ نافذةٍ

أَملاً فِي لِصٍّ كيْ يسرِقَ الوجهَ

أَوِ العقلَ.

يَمشِي معَ أَزهارِ الـ(dianthus)، والرَّعدِ، وصلواتِ الشَّيطانِ،

“دارْمَا دارْمَا مايْ

دارْمَا دارْمَا اكْسَافا مِييْ.

دارْمَا دارْمَا مايْ”

لقدْ كانَ مُعلَّقًا منذُ فجرِ التَّاريخِ.

(خريف، 2009)

تَعبيرٌ عنْ قواعدِ غيرِ رسميَّةٍ

(إِلى لودفيغ فتغنشتاين)

تَحجبهُ بقعٌ مِن قَشعريرةِ البردِ،

وإِظهارُ فَقرِ الدَّهرِ، أَيضًا،

هيَ عَيناهُ.

هُراءٌ مفيدٌ يصفِّرُ فِي عَقلهِ،

ومَقطوعاتٌ حالماتٌ للصَّمتِ.

يتبعُ حدثًا لُغويًّا مضلِّلًا،

وإِحساسًا خاصًّا مجهولًا.

كونٌ مكسَّرٌ يلمعُ فِي الرَّأْسِ،

وهوَ يتلَوَّى ويتأَوَّهُ.

مَظاهر متأَخِّرةٌ

قبرٌ فِي فَمِها

وطُلَّسمٌ علَى الصَّدرِ.

ذَهبتْ فُتاتًا،

بَتَّ بِمَصيرِها التَّنصُّتُ علَى السَّاعاتِ.

تَهمسُ:

“وداعًا، وداعًا يَا عَزيزي الطَّاووس.”

لَا شاهدَ للقَبرِ الآنَ،

فمَنْ سيزُورُ القبرَ؟

ومَا نوعُ الأَزهارِ سَيكونُ ملائمًا؟

ربٌّ هزيلٌ فِي فَمِها،

وزهرةُ (غَاردِينيا) علَى الصَّدرِ.

تَركتْ وجهَها علَى رَفٍّ،

وأَرسلَتِ العقلَ فِي إِجازةٍ مَرضيَّةٍ،

تُصرِّحُ:

“وداعًا، وداعًا يَا عَزيزي سِندباد.”

مئاتُ الرّواياتِ لهذهِ القصَّةِ،

اثنتانِ مِنها لَيستْ سيِّئةً للغايةِ.

(خريف، 2009م)