قصايد لـ”سعيد شحاته”:المشكله في دخولك المسرح

قصايد لـ”سعيد شحاته” / مصر

المشكله في دخولك المسرح

شعر: سعيد شحاتة

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ادخل بروحك من كالوس القهر

واضحك على المسرح بشكل كئيب

وامشي كإنك ديب وسلّم ع الغنم

صوت الصنم بيزلزل الصاله

قلبك وجع مربوط في طوّاله

كل الحواري الخرسا قوّاله

كل البيوت الساكته صوتها مريب

عديت أعد تُخَتنا في الكتاتيب

مالقيتش غير خرزانة الضرّيب

مالقيتش غير الجبّه واللاسه

نسناس حزين بيفلّي نسناسه

ووشوش في عزّ الفرحه منداسه

رابطه الصبايا قلوبها برواسه

ومعصّبه عنيها الجُمال بكآبة المشهد

ماشي ف بلدنا بأقول لهم هأشهد

إن المعالم وشها ممسوخ

وإن القصايد نصها منسوخ

وان اللي قال العبره مش واعظ

وان القلوب معظم حيطانها شروخ

الخوف بيزرع في النافوخ غَلّه

وعشوش طيور شجرتنا محتلّه

والورد داوى جراحه بالعلّه

خلّى الجنايني يحاصر الأشواك

ادخل بروحك من كالوس القهر

واضحك على المسرح وقلبي معاك

وامشي كإنك أي حد هناك وسلّم ع الغنم

صوت الصنم بيهز عُبّاد الصنم وبيربك الخوّاف

الصمت قاتل كافة الأطياف

والسيف بيشفي مرارة السياف

والكل حاف من غير غطا ولا لون ولا مضمون

إيه الجديد لو قرد صار ميمون

أو لو قالولنا الطور بطبعه حَرُون

المشكله مش ف الكلام والشكل

ولا في انتصار اللون

ولا في الدخول من تحت باط الكون

المشكله في دخولك المسرح

والضحك ع العالم بوش كئيب

والمشي زي الديب مع صفوف الغنم

والرعب من صوت الصنم والفاس على دراعك

خوفك مخلّي الدنيا في عنيك ضيّقه جدًّا

إزاي مسارح حرّه هتساعك؟

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