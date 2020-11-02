شعر لبضع دقائق لـ”خالد حسان”
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شعر لبضع دقائق لـ”خالد حسان”
كم هو قاس
أن تمضي حياتنا
-أنا وأنتِ- على فيسبوك
خلف شاشة زرقاء .
تعالي نعيش الحياة
لمرة واحدة
نكذب
وندعي أننا
لسنا مجرد أصدقاء
نجرب أن نذهب إلى أقرب متجر
لنشتري – ولو- أكياس بلاستيك
ومناديل ورقية
وفرش أسنان .
نبتسم أمام الجميع
بمحبة زائدة واطمئنان بالغ
نلتصق بعفوية لا يعقبها اعتذار
أو خجل.
تعالي نضحك على أنفسنا
وعلى الآخرين
نعيش كزوجين حقيقيين
هنا أمام الجميع
ولو لبضع دقائق.
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