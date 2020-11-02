خالد حسان
أبداعات

شعر لبضع دقائق لـ”خالد حسان”

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كتب جريدة الأهالي
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شعر لبضع دقائق لـ”خالد حسان”

كم هو قاس

أن تمضي حياتنا

-أنا وأنتِ- على فيسبوك

خلف شاشة زرقاء .

تعالي نعيش الحياة

 لمرة واحدة

نكذب

 وندعي أننا

لسنا مجرد أصدقاء

نجرب أن نذهب إلى أقرب متجر

 لنشتري – ولو- أكياس بلاستيك

ومناديل ورقية

وفرش أسنان .

نبتسم أمام الجميع

بمحبة زائدة واطمئنان بالغ

نلتصق بعفوية لا يعقبها اعتذار

أو خجل.

 تعالي نضحك على أنفسنا

وعلى الآخرين

نعيش كزوجين حقيقيين

هنا أمام الجميع

ولو لبضع دقائق.

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جريدة الأهالي
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