شعر لبضع دقائق لـ”خالد حسان”

شاهد لحظة إطلاق النار بالقرب من كنيس يهودي وسط فيينا:مقتل 7 أشخاص بهجوم…

أفادت وسائل إعلام نمساوية، مساء الاثنين، بمقتل 7 أشخاص جراء هجوم شنته مجموعة مسلحين فجر أحدهم نفسه قرب كنيس يهودي…