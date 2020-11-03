عمومية الحديد والصلب تقرر استمرار الشركة.. تعرف على التفاصيل

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية والتابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، استمرار الشركة لإجراء المزيد من الدراسة، بعد تفاقم خسائرها المتراكمة التي بلغت 8.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2020

وأشارت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إلى تدني كافة المؤشرات المالية والإنتاجية والاقتصادية للشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، وتوفير أجور العاملين ومستلزمات الإنتاج والتشغيل الاقتصادي وتدهور اقتصاديات التشغيل والخلل في هيكلها المالي ما أدى على تزايد خسائرها المرحلة.

وقالت الجمعية العامة غير العادية، إنه مع عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الشركة في إيجاد حلول عملية تساعد على إقالتها من عثرتها، قررت الجمعية الموافقة على استمرارية الشركة للمزيد من الدراسة والعرض على الجمعية المقبلة.