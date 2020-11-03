الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ينظمان ورشة عمل حول “الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة وأساليب التحقق من الحقائق والمصادر الموثوقة للمعلومات عن الاتحاد الأوروبي”

في إطار تنفيذ أنشطة برنامج الحوار 2 بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، ينظم قطاع الإعلام والاتصال (إدارة الإعلام) وكلية أوروبا، بالتنسيق مع إدارة التدريب وتطوير الأساليب، ورشة عمل مخصصة لموظفي الأمانة العامة حول ” الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة وأساليب التحقق من الحقائق والمصادر الموثوقة للمعلومات عن الاتحاد الأوروبي” وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر 2020 بمقر الأمانة العامة.

وافتتح ورشة العمل السيد إدوارد سولار رئيس فريق مشروع الحوار الأوروبي 2، والسيدة وزير مفوض نسيمة شريط – مديرة إدارة الإعلام بالجامعة العربية، التي أكدت على أهمية انعقاد هذه الورشة بالنظر الي موضوعها الذي يتعلق بخطورة الأخبار الزائفة والمعلومات المغلوطة خاصة في ظل جائحة كورونا حيث تزايدت وتيرتها وسرعة انتشارها، وأشارت إلى أن هذه الورشة تعكس الاهتمام والحرص المتبادلين لدى الطرفين العربي والأوروبي وتعزيز التنسيق المشترك بينهما في كافة المجالات.

وبدورها أشارت السيدة سوزان قدسي، مسؤولة التنمية السياسية والاجتماعية، والعلاقات مع المنظمات الإقليمية والبرامج الإقليمية للجوار بالمفوضية الأوروبية، إلي أهمية هذا الموضوع الذي يشغل حيزاً هاماً من اهتمام الباحثين والمتخصصين في الإعلام، وقالت بأن الجانب الأوروبي مستعد لتقديم كافة التسهيلات للتعاون مع الجامعة العربية في إطار برنامج الحوار 2 التدريبي الذي انطلق في عام 2018.

ويهدف برنامج الحوار 2 لتعزيز التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.