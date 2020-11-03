الجامعة العربية تدين حادث إطلاق النار في فيينا

أدان مصدر مسؤول بالامانة العامة لجامعة الدول العربية حادث إطلاق النار قرب كنيس بالعاصمة النمساوية فيينا، مُعرباً عن الأسف إزاء سقوط ضحايا أبرياء ومقدماً العزاء لأسرهم ولدولة وشعب النمسا.

وشدد المصدر علي أن مثل هذه الحوادث تُذكرنا جميعاً بأن العالم يخوض معركة مشتركة في مواجهة الإرهاب المقيت الذي ينتهك قيم الحياة والإنسانية ويسعى لإثارة الرعب في المجتمعات، مشيراً الي أن الهدف الرئيسي لهذه العمليات الارهابية هو تأجيج حالة مستمرة من الكراهية والعداء المتبادلين بين أتباع الأديان والحضارات المختلفة، وأنه لا ينبغي تمكين الإرهابيين من تحقيق أغراضهم، مضيفاً أن مجابهة الإرهاب تقتضي تنسيقاً مستمراً للجهودالدولية، وعملاً متواصلاً لمواجهة جذور التطرف والعنف.