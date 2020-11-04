 رغم إقامة مدينة النسيج.. غلق مدرسة الغزل والنسيج بمدينة السادات

فوجئ أكثر من 110طلاب من ابناء المحافظة بالصفين الثانى والثالث بمدرسة الغزل والنسيج التابعة لشركة النيل للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات مؤخرا بقرار إدارة المدرسة بغلق المدرسة وتوقف الدراسة بالعام الدراسى الجديد وتحويلهم لاستكمال الدراسة بمدرسة مبارك كول الصناعية تخصص ملابس!

وكانت المدرسة قد أعلنت بوقت سابق عدم قبول طلاب جدد بالصف الاول.

سادت حالة من الرفض والاستياء بين أوساط الطلاب وأولياء أمورهم بسبب هذا القرار الذى جاء مفاجئا مع بدء العام الدراسى الجديد وبات مستقبل اولادهم مجهولا بسبب عدم استكمال الدراسة بنفس التخصص وتحويلهم لمدرسة أخرى فى تخصص جديد ومنهم طلاب بالصف الثالث وهى سنة التخرج

يقول عماد سعيد ابو السعود ولى امر طالب بالصف الثالث:أبنى أمضى عامين بالمدرسة تدرب نظريا وعمليا بالمصنع بتخصص غزل ونسيج كيف يمكن نقله بالصف الثالث لمدرسة جديدة بتخصص جديد ومختلف، واعتبر ابو السعود هذا القرار تنصل من الشركة بتعيين أولادنا الخريجين بالشركة كما كان معلنا وقت تقديمنا للمدرسة واضاف ان المدرسة تراجعت عن كثير من التزاماتها معنا بصرف600جنيه مكافأة شهريا للطالب فلم تصرف سوى200جنيه فقط كما لم تلتزم بأتوبيس توصيل الطلاب سوى بالصف الأول فقط كما لم تصرف أي وجبات غذائية

كشف فرج شبل البنبى ان إدارة المدرسة استدعتنا كأولياء أمور وأبلغتنا بتحويل ملفات ابنائنا لمدرسة مبارك كول بالمدينة بتخصص ملابس فكيف نهدر دراسة نظرية وخبرة عملية هذين العامين ويبدأ أولادنا دراسة تخصص جديد بسنة التخرج.؟

يذكر أن وزارة التعليم قد وقعت بروتوكولا مع هذه الشركة لإنشاء هذه المدرسة للتعليم والتدريب المزدوج بمهنة الغزل والنسيج داخل مصنع هذه الشركة وهى أكبر مصانع الغزل والنسيج بمدينة السادات لعدم توفير تخصص الغزل والنسيج فى اى من المدارس الاخرى لتخريج كوادر مهنية تربطهم بسوق العمل وبدأت الدراسة بالفعل بالعام الدراسى2018/2019

كما ان قرار غلق المدرسة يأتى فى الوقت الذى يتم فيه إقامة مدينة النسيج على أرض مدينة السادات و التى تعد قلعة صناعية جديدة باستثمارات صينية ضخمة تعيد ريادة صناعة الغزل والنسيج بمساحة3.1مليون كم٢ وتضم568مصنع وهى اول مدينة من نوعها فى مصر متخصصة فى هذا القطاع وقد أعطى الرئيس السيسى إشارة البدء فيها فى يناير2018واكد على الانتهاء منها فى غضون4 سنوات.