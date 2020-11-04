 البدري يسعى لتخطى عقبة الإصابات وتغيير المواعيد قبل مواجهتي توجو  

يحاول حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر التغلب على العديد من العقبات والمعوقات التي سيطرت على خطة اعداد الفراعنة لمواجهتي توجو بالجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية المقبلة والمقرر لهما يومي 14 و17 من الشهر الجاري.

ويعانى البدري من خروج بعض اللاعبين من حساباته خلال المعسكر الجاري بسبب الاصابة وعلى رأسهم عمر جابر الذي اصيب خلال مواجهة بيراميدز مع نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية الافريقية ومحمود حمدي الونش الذي اصيب خلال مواجهة الزمالك الاخيرة بالدوري، كما يسعى لتجهيز عدد من اللاعبين الذين كانوا مصابين خلال الفترة الاخيرة مثل حسين الشحات لاعب الاهلي ومحمود علاء مدافع الزمالك ومعهم أيضا رمضان صبحي الذي لم يشارك في المباريات منذ حوالي 8 أشهر.

وكان البدري يرغب في انطلاق تجمع المنتخب بمعسكر مفتوح ينضم له اللاعبون الذين تم اختيارهم من أندية الدوري فيما عدا الاهلي والزمالك الذين كانوا سينضمون صباح الخامس من نوفمبر بعد لعب النهائي الافريقي الذي كان مقررا اقامته 4 نوفمبر ثم يدخل بعد ذلك المحترفون في التاسع من نوفمبر الى المعسكر المغلق، لكن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري ابطال افريقيا قلب الطاولة على الجهاز الفني للمنتخب وبعثر كل الحسابات السابقة، ليجبر البدري على اعلان اسماء لاعبى الاهلي فقط وانتظار مباراة الزمالك والرجاء التي ستقام اليوم لاعلان اسماء لاعبي الزمالك بعدها.

وبدأ تجمع منتخب مصر امس بمشاركة كل من المهدي سليمان وعبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز)، محمد بسام (طلائع الجيش )، محمد شريف (إنبي)، حسام حسن وأحمد ابوالفتوح (سموحة )، طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب ) وأكرم توفيق (الجونة)، بالاضافة إلى لاعبي الاهلي، على ان ينضم لهم لاعبو الزمالك غدا، ثم يغلق المعسكر بانضمام الخماسي المحترفين محمد صلاح ومحمود تريزيجه ومحمد النني واحمد حجازي واحمد حسن كوكا.

وسيعتمد البدري خلال مواجهة الذهاب بالقاهرة على محمد الشناوي في حراسة المرمى وامامه محمد هاني وأحمد حجازي ومحمود علاء واحمد ايمن منصور وفي الوسط محمد النني ويفاضل بين السولية وطارق حامد الى جواره، وامامهم صلاح وتريزيجه وعبد الله السعيد، وأحمد حسن كوكا مهاجم وحيد، على ان يكون حسين الشحات وحمدي فتحي ورمضان صبحي وطاهر محمد طاهر ومصطفى محمد وايمن اشرف حسب سير احداث المباراة، كما ان بعضهم سيكون لديه فرصة اكبر للمشاركة في مباراة العودة.