بدعوة من وزارة الهجرة واستضافة “العربية للتصنيع”

في إطار الاستعداد لتنظيم مؤتمر “مصر تستطيع” وبدعوة من وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج واستضافة الهيئة العربية للتصنيع، عقد وزراء قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهجرة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع اجتماعا موسعا للتحضير للدورة القادمة للمؤتمر والتى سيتم تخصيصها لقطاع الصناعة.

وقد شارك فى الاجتماع رئيس الهيئة العامة للإستثمار ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس هيئة تنمية الصادرات، الى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب وزير التعليم العالي ورئيس أكاديمية البحث العلمي ومستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسى .

خلال المباحثات، أشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤؤن المصريين بالخارج إلى أهمية تشكيل لجنة تنفيذية لمؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” بمشاركة وزارات الصناعة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع وإتحاد الصناعات المصرية للاستماع لرؤيتهم الفنية في محاور المؤتمر وتحديد التخصصات التي يتم مخاطبتها من الخبراء بالخارج، مؤكدة أهمية اجتذاب العقول المصرية المهاجرة من أجل المساهمة فى إنتاج وتصميم منتجات بديلة عن الواردات التي نستوردها من الخارج، بالإضافة إلي البدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محلياً، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الإحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الإستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج.

وأشارت إلى أنه سيتم التعاون مع كافة الوزارات المعنية (التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي) وأيضا الهيئة العربية للتصنيع واتحاد الصناعات للتوصل الى خطة عمل شاملة لانجاح هذا الحدث الهام .

وشددت “مكرم” على أن نجاح الدورات السابقة للمؤتمر، وتسابق أبناء مصر في الخارج على مشاركة وطنهم همومه وقضاياه، واستعدادهم جميعًا لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر، هو ما يدعو الوزارة للإستمرار في تنظيم هذا المؤتمر وتخصيص دوراته لخدمة قضايا وجهود التنمية والإستثمار في الدولة المصرية، بما يخدم في النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية “مصر 2030”.

وأضافت وزيرة الهجرة وشؤؤن المصريين فى الخارج أن مصر تزخر بالكنوز البشرية حول العالم، مشيدا بجهود المصريين بالخارج وحرصهم على رفع اسم بلدهم عاليا في أي مجال يرتادونه.

من جانبه، أكد السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن تشكيل لجنة مشتركة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل لتعميق التصنيع المحلي محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية.

وقد أشاد وزير قطاع الأعمال بالقدرات التصنيعية الهائلة التى تمتلكها مصر سواء المتوافرة فى شركات قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع وكذا بالقطاع الخاص الأمر الذى يتطلب تضافر كافة الجهود لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدا أن هذا التوافق يعد خطوة لتوحيد كافة الجهود المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري.

كما أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن عقد مؤتمر “مصر تستطيع ” فى دورته الجديدة حول الصناعة المصرية يأتى مواكباً للاهتمام الكبير الذى توليه الدولة وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية وتطوير الصناعة المصرية خاصة وانها تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد القومى ، مشيرة الى حرص الوزارة على اتاحة كافة امكاناتها لانجاح هذا الحدث الهام والذى يعد فرصة كبيرة لاستعراض كافة المقومات والامكانات التى تمتلكها الصناعة المصرية فى كافة قطاعاتها الى جانب جذب استثمارات المصريين فى الخارج للاستثمار فى السوق المصرى .

وأشارت الى ان مشاركة العلماء والمستثمرين والخبراء من المصريين بالخارج فى هذا المؤتمر يمثل ركيزة اساسية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الناجحة للمساهمة فى وضع الرؤى المستقبلية لتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية خاصة فى ظل التطور الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى القائم على التكنولوجيات الحديثة فضلا عن امكانية الاستفادة من علاقاتهم المتميزة فى فتح اسواق تصديرية جديدة امام المنتج المصرى .

وفى هذا الصدد لفتت جامع الى اهمية تركيز المؤتمر على الاستفادة من التجارب الدولية فى توطين التكنولوجيات الحديثة فى مختلف القطاعات الصناعية وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية ، وهو الامر الذى يحقق مستهدفات الوزارة نحو تعميق التصنيع المحلى واحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع ، وبما ينعكس ايجابا على اصلاح العجز فى الميزان التجارى المصرى ، لافتةً فى هذا الاطار الى امكانية تنظيم زيارات ميدانية للمشاركين فى المؤتمر من المصريين بالخارج الى المجمعات الصناعية الجديدة التى انشأتها الوزارة للتعرف على الامكانيات والخدمات والحوافز المتاحة امام المستثمرين فى القطاع الصناعى ، ويصل اجما