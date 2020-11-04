بعد تضرره من السيول ..فتح طريق ” سفاجا _سوهاج” بعد الانتهاء من صيانته

اعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري عن فتح طريق الصعيد / البحر الأحمر ( سفاجا – سوهاج ) لحركة المرور بعد الإنتهاء من أعمال صيانة وإصلاح واستعادة كفاءة المواقع المتضررة من السيول .

مع استمرار غلق ثلاثة طرق فقط جاري أعمال صيانتها وإزالة آثار السيول الواقعة عليها من خلال معدات الصيانة التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري علي مستوي الجمهورية وهي :

1. طريق الشيخ فضل – رأس غارب .

2. طريق الجيش الحر فى المسافة من بني سويف إلي المنيا وقد تم تحويل الحركة علي الطريق الصحراوي الشرقي القديم .

3. طريق مفارق فيران – كاترين .

– وجدير بالذكر انه قد سبق الإعلان عن فتح 4 طرق للمرور بعد أن تم استعادة كفاءتها و معالجة أثار الأمطار الغزيرة والسيول التي وقعت عليها وهي :

1. طريق القصير – قفط .

2. طريق رأس غارب – الغردقة .

3. طريق طور سيناء – مفارق فيران .

4. تقاطع وادي وتير مع طريق دهب – نويبع .