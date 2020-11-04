بعد تضرره من السيول ..فتح طريق ” سفاجا _سوهاج” بعد الانتهاء من صيانته
اعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري عن فتح طريق الصعيد / البحر الأحمر ( سفاجا – سوهاج ) لحركة المرور بعد الإنتهاء من أعمال صيانة وإصلاح واستعادة كفاءة المواقع المتضررة من السيول .
مع استمرار غلق ثلاثة طرق فقط جاري أعمال صيانتها وإزالة آثار السيول الواقعة عليها من خلال معدات الصيانة التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري علي مستوي الجمهورية وهي :
1. طريق الشيخ فضل – رأس غارب .
2. طريق الجيش الحر فى المسافة من بني سويف إلي المنيا وقد تم تحويل الحركة علي الطريق الصحراوي الشرقي القديم .
3. طريق مفارق فيران – كاترين .
– وجدير بالذكر انه قد سبق الإعلان عن فتح 4 طرق للمرور بعد أن تم استعادة كفاءتها و معالجة أثار الأمطار الغزيرة والسيول التي وقعت عليها وهي :
1. طريق القصير – قفط .
2. طريق رأس غارب – الغردقة .
3. طريق طور سيناء – مفارق فيران .
4. تقاطع وادي وتير مع طريق دهب – نويبع .