“الشق” قصيدة لـ”محمد رضا العوضي”
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الشـق
محمد رضا العوضي
ابعدي الليل عن عيوني
يجرا ايه لو فوتت مره بدون ما انبت ذكريات تهلِك
أنا كل مره باخبي قلبي بكف ايدي
يحن
يندهلك،
فاطم ملامحي من الجموح
من يوم ما شديت أخر نفس لسيجارة كليوبترا
وبقيت باعيش بالـ إل إم
ارميلها م الأسرار ألم
ترميلي حلم،
لاجيء/طريد
أو زي الشريد
يلفحني ريح كل الطرق فوق الكتاف بالزق،
جربت قولة لأ
وعرفت طعم الدق ع الراس لو قولت ايوه ونعم،
غيرت نعل القدم
بدل اللي داب
والشق نفس الشق ما اتغيرش،
كأني..
عيل شقي لكن بريء
بتعلمه الأيام
ما يتعلمش،
أنا لسه ما باكملش الدمعة واضحكلك
ولسه ما باكملش الضحكة وابكيلك
ولسه ما باكلمش السما
كأنك..
خبيتي الكلام ف كفوفك
أو نسيته معاك،
كل اللي عدوا بين ضلوعي
بيهربوا
وانا لسه باترجاك
تسمحي؟ اهرب؟..
زيهم!
شايل في روحي من الوداع مشهدك
باسرقك في الجب
واخرج ولي
داير
بلا متجه
ولا أرض
ولا معنى
مين اللي يجمعنا
انا والشجر والبحر
من غير ما اسب لجدهم ويهدوا حيلي
داير في ديلي
بارمى نسيان ع الطريق
وامسح جبيني
أنشف
ما اجفش
ارفض ماتفش
واخرح
ما ازفش روحي
تصبح شبح،
وانا باندبح
ملوني كل الجلادين
فسبوني داير للصدف
تقتلني،
يا مين يبدلني
ويزيح معاه قلبي القديم
واسرح
وأخف،
انا
قبل الوداع ما يهد حيلي ف الخطى
واقفل قميصي و اعف
لا كنت جف
ولا كان لي خوف على بطن قدمي من الرحيل و اللف
أنا كنت أشف الدنيا
وارجع لبيتنا وانام
شايل حطام التجربة تحت السرير
باحلم
واعمل خناقة مع البيبان
وارحل واعود وارحل
في ضلوعي عود صوتك
يعزفني
ويحش روحي بحرفنة منجل
دلوقتي ليه باتقل مطرح ما روحك تعترف
واسأل
كل البيبان عنك
فتزقني وتجرني وترد كفي تهزني
مالقيش ما بينهم باب
يشبه بيبان البيت!
وكل ما مديت في الخطى
اشرد
كأني طريد
أو لاجي
يلفحني ريح الطرق
فوق الكتاف
بالزق
ما اعرفش اقول الهتاف
فانزل
واجرب لأ
وأيوه ونعم.