هواوى تكنولوجيز تطلق Huawei Connect 2020 – قمة الطاقة الرقمية فى شمال أفريقيا

عقدت شركة هواوى تكنولوجيز مصر، المتخصصة فى مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قمة الطاقة الرقمية فى شمال أفريقيا Huawei Connect 2020، لمناقشة التطور السريع للصناعات بما فى ذلك خدمة الجيل الخامس، ومراكز البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء وشاحن EV، والتحول السريع إلى الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى عرض أفضل الممارسات المتعلقة بشركاء وعملاء هواوي. تضمنت القمة مواضيع متنوعة مثل؛ “الجيل القادم من حلول وسيلة مركز البيانات النمطى فى شمال أفريقيا” و هو أحد الحلول التى تم إطلاقها، و“قيادة رقمنة الطاقة وبناء عالم ذكى أخضر“، و“الريادة فى رقمنة الطاقة من أجل عالم ذكى ومستدام“، و“الجيل القادم من مراكز البيانات“، و“ممارسة البناء والتطبيق فى منشآت مركز بيانات السحابة من هواوي“، فضلاً عن عرض بعض الدراسات والمشروعات الناجحة مع بلدان مختلفة.

سلط الحدث الضوء على التحديات والفرص التى يواجها قطاع مراكز البيانات باعتباره البنية التحتية للعالم الرقمي، وعرض أحدث الرؤى، والمفاهيم، لإمكانات التغطية المختلفة، وقدرات ومشروعات هواوى الرقمية فى هذا المجال، بالإضافة إلى التركيز على حلول الجيل القادم من مراكز بيانات، والاتجاهات فى الصناعة، وأخيراً أفضل الممارسات والأفكار التى طبقها كبار الخبراء التقنيين والمطورين.

ترأس القمة “فاى زينفو“، رئيس قسم مجال منشآت مراكز البيانات فى خط منتجات الطاقة الرقمية من هواوي، و“فانغ ليانغتشو” ، رئيس التسويق لخط انتاج الطاقة الرقمية من هواوي، و“يو ليانغ“، المدير الإقليمى لقطاع الطاقة الرقمية فى شمال أفريقيا، و“سانجاى ساينانى“، نائب الرئيس المسئول الأول عن هندسة مركز البيانات العالمى لشركة هواوي، وحمزة علامي، مدير مشروع مركز البيانات بشركة M2I Services، ومحمد أحمد حسن، خبير فى تكنولوجيا المعلومات فى شمال أفريقيا.

وفى هذا الإطار قال فاى زينفو، رئيس قسم مجال منشآت مراكز البيانات فى خط منتجات الطاقة الرقمية من هواوي: “يسعدنا دوماً ان نشارك عملائنا وشركائنا بكل ما هو جديد فى مجال الطاقة الرقمية خاصةً فيما يتعلق ببناء، وتشغيل، وتطبيق منشآت مركز بيانات السحابة من هواوي، بالإضافة إلى نقل الخبرة والمنهجية المستخدمة لإنشاء مراكز بيانات وتقليل PUE من خلال الذكاء الاصطناعي، أو استخدام حلول التبريد من الجيل القادم لتحسين الكفاءة. فإن كل هذه الحلول الرقمية توفر للعملاء تجربة أكثر شمولاً وتفصيلاً لنقل المعرفة“.

وأضاف: “نؤمن أن شمال إفريقيا هى واحدة من الأسواق البارزة والواعدة فى العالم لأنها مجهزة بجميع الكفاءات لتقديم خدمات رقمية بالكامل. كما اننا نستهدف ان نكون شريك رئيسى فى ريادة هذا التحول الرقمي. فإن هواوى تعمل على توفير حلول رقمية لقطاعات مختلفة، ومن بينها قطاع الطاقة لأنه من بين قيمنا الراسخة بناء أساس للعالم الرقمى وبالتالى تسريع الاقتصاد الرقمى ككل“.

وأوضح فانغ ليانغتشو، رئيس التسويق لخط انتاج الطاقة الرقمية من هواوي، أن خط إنتاج الطاقة الرقمى من هواوى يدمج التكنولوجيا الرقمية، وتكنولوجيا الطاقة الإلكترونية لإنجاز تحويل الطاقة الكهربائية وتخزينها والتحكم فيها، وللمساعدة فى بناء شبكة مستهدفة بسيطة، وموثوقة، وخضراء، وذكية للطاقة، فضلاً عن بناء قاعدة طاقة رقمية ودعم تطوير العالم الرقمي.

ومن جانبه أشار يو ليانغ، المدير الإقليمى لقطاع الطاقة الرقمية فى شمال أفريقيا قائلاً: “مصر بالنسبة لهواوى هى واحدة من الأسواق الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى تتمتع بقطاع طاقة قوى مع العديد من المصادر متجدد وغير متجدد. يسعدنا أن نتعاون مع العديد من الكيانات لعرض أحد المشروعات الخاصة بنا الناجحة فى هذا المجال، والتى تتعلق بقطاع الطاقة فى السوق المصري. تمكنا أيضًا من تقديم حل “Huawei FusionModule2000”، وهو جيل جديد من مراكز البيانات المعيارية الذكية المخصصة لتزويد العملاء بحلول مركز بيانات بسيطة وفعالة وموثوقة. فإن هذا المشروع قد منح أول شهادة فى العالم “Uptime Tier IV Ready” ويلبى أعلى المتطلبات والاحتياجات. إنه حل ذو تصميم معيارى ومتكامل للغاية يشتمل على نظام إمداد الطاقة، ونظام التبريد، والنظام الهيكلي، ونظام الكابلات، ونظام الإدارة داخل وحدة ما، ويلبى متطلبات التسليم والتنفيذ السريع عند الطلب“.

وأضاف: “نتشرف بتقديم حلول الطاقة الذكية فى السوق المصرى لتحقيق تحول الطاقة الخضراء من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصة تكنولوجية، ونظام بيئى قائم على تقنية الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والهدف رقم 7 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ الذى يعتمد على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة“.

كما أعرب يوليانغ عن رغبة هواوى فى مساعدة الشركات فى التحول الرقمي. على سبيل المثال؛ يمكن أن تساعد هواوى شركات الطاقة الكهربائية على تحسين عمليات الإدارة، وتقليل تكاليف الإنتاج، وتحسين أمان التشغيل، وابتكار نماذج الأعمال، وتحقيق هدف الطاقة الذكية بقدرات تكميلية متعددة، والتوصيل البينى فى كل مكان، والتفاعل الذكى من خلال التحول الرقمي.

الجدير بالذكر أن شركة هواوى تكنولوجيز مصر لها بصمة قوية فى السوق المصري، حيث تعمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تكوين نظام بيئى رقمى مع إنشاء قيم جديدة لعدد لا يحصى من الصناعات. تعمل هواوى أيضًا مع الشركاء لبناء عالم رقمى لعملاء الحكومات والمؤسسات. فلقد أصبحت حلول الأعمال من هواوى مفضلة لدى الصناعات فى شمال إفريقيا، وأصبحت موردًا رئيسيًا لتحويل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المنطقة.