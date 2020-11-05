“بكائية الطائر الجريح” شعر لـ”أشرف قاسم”

بكائية الطائر الجريح

أشرف قاسم / مصر

لأي شيء تغني

أيها البطـلُ؟

في عـالمِ لم يزل

يحيا به الدَّجَـلُ .

قد جئت

تنشر فينا ألف معجزةٍ

في عـالم تائهٍ

أذري به الوَجَـلُ .

صارت بضاعته كأساً وغـانيةً

لم يعترفْ بالهُدى،

بل هُوِّدَ الرُّسُلُ .

لا تعطني أملا،

خارت عزائمـنا

واستبعدت سفني

أن يأتي الأمـلُ .

ما بين أحزاننا

شاهت معالمـنا

للزيف ُ في عصرنا ندعو

ونبتهلُ .

عشنا يلملمنا جرحٌ،

وخارطـةٌ ضاعت ملامُحها،

للبغـي تمتـثلُ .

لا تعبث الآن بالأدراج،

خاويةٌ،

ما عاد شيءٌ يُخَـبَّا

أيها الطَّـفَـلُ .

إن كنت تبحث عن مَحْظِيَّةٍ فُقِدَتْ

فابحثْ بعيـدا،ً

فأدراجي بها العِِـلَلُ .

لا تعطني أملاً،

واقرأ حـكايتنا في عُرْى قومي،

وغيثُ الموت ينهَمِلُ .

لا تعطني أملاً،

هذي حـكايتنا،

حلمٌ تـوارى

وخـلف اللـيل يرتـحلُ .

لا تعطني أملا،ً

فالحـزن علمني أن الصباح

على الشرفات مُعْـتَـقَلُ .

تمضي الليالي،

وأمضي مثلها عبثاً

في كـل وجه أرى الأحـلام تشتعلُ .

قل لي بربك

عمَّ جئت تسألني؟

عن عالمٍ من غبـار الإفـكِ

يكتحلُ؟

كل العنـاوين صارت

لا تُوَصِّلُنا إلا إلى عـالمٍ

ضـاقت به السُّـبُلُ .

زرعي تلظَّى سعـيراً

في أَكِمَّتِهِ

والحلم في عـالمي

ما عاد يحتـملُ .

ما زلتُ أضحك

من أطفال قريتنا ضحـكاً مريراً

إذا ما غـشَّهم أملُ .

هم يسألون إذا ما الصبح جَمَّـعَنا

هل بـدْرُ أحلامنا –يوماً-

سيكتملُ؟

أصغي إليهم

وفي عينيَّ أسئلةٌ أخشى إذا قـلتها

يغـتالهم ملَـلُ .

براءة الصبح

باتت في ملامحهم نـدىً تَنَزَّىَ

رحيقـاً ضمَّهُ طَـلَـلُ .

هل فوق سفح اللظى

يبنون مملكةً في ساحة الحق

ترسو عندها المُقَلُ؟

ويـنسجـون من الآلام

أغـنيـةً تُضَمِّدُ الجـرحَ؟

ليت الجرحَ يندملُ!!