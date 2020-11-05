“دعــــــوه” قصيدة للشاعر مدحت العيسوي

شعر

دعــــــوه

*مدحت العيسوي

عازمك

على ابتسامه..

و صباح الخير..

وفنجان شاى..

وعلى اقتسام الحياه بالنص

الصوره طبق الأصل..

والحِس نفس الحِس

شبهك أنا ولاَّ بتشبهني

ف ازاي بخيل الزمن

وازاي جمعنا ببعض؟ّ!!