“دعــــــوه” قصيدة للشاعر مدحت العيسوي
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شعر
دعــــــوه
*مدحت العيسوي
عازمك
على ابتسامه..
و صباح الخير..
وفنجان شاى..
وعلى اقتسام الحياه بالنص
الصوره طبق الأصل..
والحِس نفس الحِس
شبهك أنا ولاَّ بتشبهني
ف ازاي بخيل الزمن
وازاي جمعنا ببعض؟ّ!!