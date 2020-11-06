وزير المالية.. فى تكريم فريق عمل طرح »أول إصدار للسندات السيادية الخضراء«:￼ مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر تـــوفـــير الـــتمويـــل المســـتدام للمشـــروعـــات الـــصديـــقة لـــلبيئة فـــى الـــنقل والـــطاقـــة المتجـــددة والمـــياه والصرف الصحي إرســاء دعــائــم الــتنمية الــشامــلة بــمراعــاة الــبعد الــبيئى لتحســين الخــدمــات والارتــقاء بمســتوى معيشة المواطنين وزيــــر الكهــــربــــاء والــــطاقــــة المتجــــددة: نــــقطة انــــطلاق لمــــصر.. لــــتلعب دو ًرا قــــياد ًيــــا فــــي الــــتنمية الخضراء قــــادرون عــــلى الــــوفــــاء بــــمتطلبات المســــتثمريــــن مــــن الكهــــربــــاء بــــعد إضــــافــــة أكــــثر مــــن ۲۸ ألــــف ميجاوات بنهاية ۲۰۱۹ أحـمد كـجوك نـائـب وزيـر المـالـية: الـبنك الـدولـي يـقدم المـساعـدة الـفنية لإعـداد الـتقاريـر الـسنويـة عن »السند الأخضر« الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية:٦٩١ مشرو ًعا »أخضر« بتكلفة ٣٦,٧ مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى.

كـــــد الـــــدكـــــتور محـــــمد مـــــعيط وزيـــــر المـــــالـــــية، أن مـــــصر تـــــقود مـــــنطقة الشـــــرق الأوســـــط وشـــــمال أفــريــقيا نــحو الاســتثمار الأخــضر، مــن خــلال تــوفــير الــتمويــل المســتدام للمشــروعــات الــصديــقة لـــلبيئة، فـــى مـــجالات الإســـكان والـــنقل الـــنظيف والـــطاقـــة المتجـــددة والحـــد مـــن الـــتلوث والـــتكيف مـع تـغير المـناخ ورفـع كـفاءة الـطاقـة، والإدارة المسـتدامـة لـلمياه والـصرف الـصحي؛ بـما ُيـسهم فـى إرسـاء دعـائـم الـتنمية الـشامـلة بـمراعـاة الـبعد الـبيئى، عـلى ضـوء رؤيـة مـصر ٢٠٣٠، عـلى النحو الذى ُيساعد فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم. قـال الـوزيـر، فـى الاحـتفال بـنجاح الإصـدار الأول لـلسندات الـسياديـة الـخضراء الـذى حـضره الـدكـتور محـمد شـاكـر وزيـر الكهـربـاء والـطاقـة المتجـددة، ومـمثلو شـركـاء الـنجاح مـن الـوزارات المــــــعنية، إن نــــــجاح مــــــصر فــــــى إصــــــدار أول طــــــرح لــــــلسندات الــــــسياديــــــة الــــــخضراء بــــــالشــــــرق الأوســـــــط وشـــــــمال أفـــــــريـــــــقيا، بـــــــقيمة ٧٥٠ مـــــــليون دولار لأجـــــــل خـــــــمس ســـــــنوات بـــــــسعر عـــــــائـــــــد ٥,٢٥٠٪، ُي َّجسـد نـموذ ًـجا مـتفر ًدا لـلتعاون الـبنَّاء المـدعـوم بـقوة مـن الـدكـتور مـصطفى مـدبـولـى رئــيس مجــلس الــوزراء، و ُيــعد شــهادة تــميز أيــ ًضا لــكل فــريــق الــعمل المــختص بــالــحكومــة الــذى يـضم مـمثلى وزارات المـالـية، والتخـطيط والـتنمية الاقـتصاديـة، والإسـكان والمـرافـق والمـجتمعات الــــعمرانــــية، والــــنقل، والكهــــربــــاء والــــطاقــــة المتجــــددة، والــــبيئة، بــــما يســــتوجــــب الــــتحية والــــتقديــــر￼والاحتفاء والتكريم بكل شركاء النجاح فى هذا الإنجاز التاريخى.

أضـــاف: » ُيـــسعدنـــا الانـــضمام لمجـــموعـــة الـــدول المُـــصدرة لـــلسندات الـــسياديـــة الـــخضراء الـــتى َُّ تـــلعب دو ًرا قـــياد ًيـــا فـــي الـــتنمية الـــخضراء، ونـــثمن الإقـــبال الـــكبير مـــن المســـتثمريـــن عـــلى هـــذا الإصـــدار الـــناجـــح، الـــذى ُيـــوضـــح دعـــمهم وثـــقتهم بـــجهود الـــحكومـــة فـــي تـــنويـــع الـــتمويـــل الـــلازم لــــتحقيق أهــــداف الــــتنمية المســــتدامــــة«، لافــــتًا إلــــى ريــــادة مــــصر لمــــجتمع الاســــتثمار الــــنظيف والـــصديـــق لـــلبيئة فـــي المـــنطقة وإمـــكانـــية خـــلق هـــامـــش مـــرجـــعي فـــي تـــسعير آجـــال الـــسنداتالخضراء للقطاع الخاص. أشـار إلـى نـجاح عـملية الـطرح دون الـحاجـة لـلقيام بـجولـة تـرويـجية لمـقابـلة المسـتثمريـن فـى ظـل أزمــــة كــــورونــــا، حــــيث أجــــرى فــــريــــق وزارة المــــالــــية، الــــعديــــد مــــن الــــلقاءات، عــــبر تــــقنية الــــفيديــــو كـــونـــفرانـــس، مـــع أكـــبر وأهـــم ٣٠ مســـتثم ًرا لـــلتمويـــل المســـتدام، وصـــناديـــق الاســـتثمار الـــدولـــية خــــلال الأيــــام الــــسابــــقة لــــلطرح لإطــــلاعــــهم عــــلى آخــــر تــــطورات الأداء الاقــــتصادي والــــرد عــــلى اســتفساراتــهم عــن إطــار عــمل الــسندات الــخضراء لمــصر، وآخــر المــؤشــرات، ولــتعريــفهم أيــ ًضا بـالإجـراءات الاحـترازيـة الـتي اتخـذتـها الـحكومـة لـلتعامـل مـع تـداعـيات »الـجائـحة« وقـد اطـلع أكثر من ١٠٠ مستثمر على العرض التقديمي المخصص للتسويق المسبق. أعــرب عــن تــقديــره لــجهود الــدكــتور محــمد شــاكــر وزيــر الكهــربــاء والــطاقــة المتجــددة فــى تــحويــل تحــدى نــقص الكهــربــاء بــمصر إلــى فــرصــة جــديــدة لــلاســتثمار، بــما أســهم فــى الــقضاء عــلى الانــقطاع المــتكرر لــلتيار الكهــربــائــى، وتــوفــير فــائــض لــلتصديــر بــمراعــاة تــنويــع مــصادر تــولــيد الــطاقــة عــلى الــنحو الــذى يــساعــد فــى تــأمــين احــتياجــات المــواطــنين، والمســتثمريــن، فــى الــوقــت الحاضر والمستقبل أي ًضا.