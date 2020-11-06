“مصر تستطيع بالصناعة”.. “الهجرة” تواصل حصاد النتائج قبل إطلاق النسخة السادسة من المؤتمر

استمرارا لجهود وزارة الهجرة في جني ثمار مؤتمرات “مصر تستطيع”، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جهود المستثمرين المصريين بالخارج في التعاون مع الشركات المصرية، وتبادل الخبرات، بما يخدم توجهات الدولة وخطط التنمية المستدامة 2020.

أوضحت وزيرة الهجرة، تواصل كل من: هاني الصيرفي من السويد، وأحمد لطفي من انجلترا، ومن رجال الأعمال المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر “مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية”؛ للوقوف على نتائج تواصلهم مع الشركات المصرية، ودورهم في دعم السياسات للوصول إلى حصة أكبر في السوق، بما يضمن التوسع في توفير فرص العمل للشباب، وهذا ما ندعمه أيضا ونربطه بمبادرة مراكب النجاة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

ومن ناحيته، أوضح أحمد لطفي تواصله مع وزارة النقل، قطاع النقل البحري، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وتم الاتفاق على البدء الفوري بعد التوقيع في عدد من الخطوات التنفيذية وتشمل التواصل مع الجمعية الملكية البحرية لإدخال منظومة القيادة والتراخيص في الدولة، بالتعاون مع الأكاديمية البحرية، وتشغيل المنطقة الصناعية الخاصة بالقوارب البحرية في أسرع وقت، بعد معاينتها وتقديم برنامج التشغيل.

وأضاف لطفي أن المقترح يشمل تقديم برنامج لتسويق سياحة اليخوت وصيانتها في الخارج؛ للبدء في تنفيذه مع تقديم برنامج لإقامة سباق لليخوت في مصر، وتقديم برنامج إقامة منطقة صناعية لليخوت وإدارتها في منطقة الجلالة، وكذلك تقديم برنامج لتسويق مشروع لصيانة اليخوت العملاقة، وكذلك إقامة منطقة للتدريب في مصر لقيادة اليخوت العملاقة.

وفي سياق متصل، أوضح هاني الصيرفي، رجل الأعمال المصري المقيم بالسويد، أنه تقدم بمقترح إلى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، لتطوير الشركة التجارية للأخشاب، حتى تتمكن من المنافسة مع غيرها من الشركات الخاصة”؛ حيث إنها شركة مساهمة مصرية، تعمل في مجال استيراد وتجارة الأخشاب، ولها فروع في 7 محافظات من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية”.

وتابع الصيرفي أن المقترح أسفر عن عقد لقاء تفاعلي مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وتم التعاقد مع الشركة التجارية للأخشاب لتنفيذ خطط التطوير وإعادة الهيكلة والإصلاح، بدءا من يناير ولمدة ٣ شهور والتعاقد brick phase Agent، والتخطيط لتحصل الشركة على حصة تسويقية أكبر وتسويق منتجاتها في المنطقة بأكملها، لما تتمتع به من جودة منتجات وقدرة تنافسية كبيرة، سعيا لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأعرب هاني الصيرفي عن شكره لوزارة الهجرة لجهودها في إدماج المصريين بالخارج في خطط التنمية المستدامة، وحرصها على إشراكهم في المشروعات المختلفة، بما يضمن تحقيق أفضل منتج والتعاون لإنجاح المشروعات الوطنية.

ومن ناحيتها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بكافة النتائج والمقترحات والمساهمات الفعالة المقدمة من المصريين بالخارج، مضيفة أننا نستعد لإطلاق “مصر تستطيع بالصناعة”، وحريصون على مشاركة خبرائنا ومستثمرينا بالخارج لدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وتقديم منتج وطني يصنع في مصر .