وزيرة التجارة والصناعة تدلى بصوتها بانتخابات مجلس النواب بكلية الفنون الجميلة

ادلت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بصوتها صباح اليوم في الانتخابات البرلمانية بمقر كلية الفنون الجميلة بالزمالك وقالت الوزيرة في تصريحات لوسائل الاعلام ان استحقاق الانتخابات البرلمانية يمثل خطوة هامة نحو استكمال خطط التنمية الشاملة والمستدامة لبناء مصر الحديثة ذات الدور السياسي والاقتصادي الفاعل ليس فقط في محيطها الاقليمي ولكن على المستوى الدولي ايضاً واشارت الى ان الشعب المصري اثبت للعالم اجمع قدرة فائقة على تقرير مصيره ومواجهة كافة التحديات للوصول الى بناء دولته الديمقراطية الحديثة تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يؤكد دوماً على ثقته في وعي المواطن المصري ومشاركته في رسم مستقبل هذه الامة العظيمة ولفتت جامع الى ان مجلس النواب الجديد سيثري المشهد السياسي والحياة النيابية بدوره الفاعل والرئيسي في اصدار التشريعات المنظمة والمحفزة لكافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الاقتصادي وهو الامر الذي سينعكس ايجاباً على تنفيذ خطة الدولة المصرية نحو استكمال برامج الاصلاح الاقتصادي ومن ثم توفير حياة كريمة ترضي طموحات الشعب المصري ودعت وزيرة التجارة والصناعة جموع الشعب المصري بضرورة المشاركة الايجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام باعتباره واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن وذلك للمساهمة في استكمال مشوار البناء والتنمية والعبور بالوطن نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار