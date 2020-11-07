وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية “مشروع رواد ٢٠٣٠” تتابع حملتها التوعوية “ابدأ مستقبلك جامعات”

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها مشروع رواد 2030، حملتها التوعوية “ابدأ مستقبلك جامعات” بمعهد التبين للدراسات المعدنية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى من خلال نادى ريادة الأعمال بالمعهد، بحضور د.غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود.أيمن فريد مدير نادي ريادة الأعمال بالمعهد، ود.وائل عبدالكريم متخصص فى ريادة الأعمال. وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إطلاق الحملة بمعهد التبين ومؤخرًا في أكاديمية الشروق جاء استكمالًا لنشاط الحملة بجامعات مصر المختلفة، ومتابعةً لسلسلة “أبدأ مستقبلك” بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب. وأشارت السعيد إلي أن حملة ابدأ مستقبلك التي أطلقها مشروع رواد ٢٠٣٠ ويتابع العمل بها تهدف فى الأساس إلى تنمية ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر، متابعه أن برنامج الحملة يهدف إلى دعم وحث وإثراء ثقافة ريادة الأعمال من خلال المشاركة والتحفيز والأنشطة الدقيقة التي تم تصميمها بعناية لتناسب المرحلة العمرية للطلاب، وذلك لتشجيعهم على التوعية وتنمية الفكر الريادى وبناء فريق العمل وحل المشاكل وتوليد الأفكار وبناء الثقة في الذات والقدرات. ومن جانبها أكدت د.غادة خليل مدير مشروع رواد ٢٠٣٠ علي استخدام الأساليب المبسطة مع الطلاب حتي لا يستشعر الطالب أنه يتعلم بأساليب تقليدية، حيث يتم رفع وعي الطلاب للفكر الإبتكارى بما يضمن تربية أجيال جديدة من رواد الأعمال المبتكرين القادرين على تحقيق التنمية وفقاً لتحديات السوق وتلبية متطلباته. وأضافت خليل أن حملة “ابدأ مستقبلك” تم إطلاقها بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال على مستوى جامعات جمهورية مصر العربية ومدارسها، أيضًا موضحة أنه تم تنفيذ الحملة في 15 جامعة، بدأت بجامعة حلوان. وتابعت خليل أنه سواء اختار الطالب طريق ريادة الأعمال في المستقبل أو لم يختره، فإن هذا المنهج يعد بالغ الأهمية لتعزيز مهارات الطلاب وتوجهاتهم العقلية وقدراتهم على التعلم في البيئات التعليمية بيئات العمل كذلك. وأضافت خليل أن مشروع رواد 2030 يقوم كذلك بتدريب معلمي المرحلة الاعدادية في جميع محافظات الجمهورية على منهج ريادة الأعمال لتنفيذه في المدارس مع طلاب المرحلة الاعدادية، لافته إلي تصميم برنامج تدريبى قصير المدى لطلاب المرحلة الاعدادية من التعليم الاساسي تحت مسمى برنامج ابدأ مستقبلك بهدف إعداد جيل جديد من رواد الأعمال وتأصيل وتعميق الوعى لديهم بأهمية ريادة الاعمال وثقافة العمل الحر، وذلك في إطار أنشطة مشروع رواد 2030 وترسيخاً لأهدافه.