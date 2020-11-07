“النقابة” : ندوة للأطباء عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني

تعلن النقابة العامة للأطباء عن تنظيم ندوة مجانية يوم الإثنين ٩ نوفمبر الحالي ( الثانية عصراً ) عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني لتحقيق الفائدة لكل عناصر المجتمع وذلك لتوعية وتثقيف الأطباء بكيفية تقديم الإقرار الضريبي ( المميكن ) وذلك لصدور قرار وزير المالية بوجوب تقديم الإقرار عبر موقع المصلحة ولن يعتد بالإقرار الورقي بداية من يناير ٢٠٢١ ، ومحاضرة عن خضوع ممولي المهن الحرة لضريبة القيمة المضافة والإقرارات الملتزمين بتقديمها وكيفية تقديمها ستقام الندوة بالقاعة الكبرى بدار الحكمة بحضور رئيس قطاع التدريب و محاضرون متخصصون في إقرار الدخل و إقرار القيمة المضافة علي أن يكون جدول أعمال الندوة : ١- كلمة ترحيب وإفتتاح الندوة والتعريف بالهدف من انعقادها ٢- محاضرة عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني للشخص الطبيعى (دخل) ٣- محاضرة عن خضوع ممولي المهن الحرة لضريبة القيمة المضافة والإقرارات الملتزمين بتقديمها وكيفية تقديمها ٤- فتح باب المناقشة للرد على أى إستفسار من السادة الأطباء حول موضوع الندوة أو عن قانون ٩١ وتعديلاته الندوة عامة ومجانية لكل الأطباء مع الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ( ماسكات وتباعد اجتماعي أثناء الجلوس في القاعة ) وسيتم فتح باب المناقشة وسيتم عمل بث مباشر للأطباء علي الصفحة الرسمية علي الفيس بوك