لايزال السباق انتخابات الرئاسه الامريكية معلقا .. وأكثر من 74 مليون صوت لجون بايدن

مازال سباق الرئاسة كعلقا حتى اليوم ، بعد أربع أيام من الانتخابات ، وتشير المؤشرات بأن جوبايدن يقترب من الانتصار على الرئيس دونال ترامب.

إلى الان يحتل بايدن الصدارة في بنسلفانيا ، (مسقط رأس بايدن )ونيفادا وجورجيا،وهذا يجعلة اقرب للحصول على 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابى .

كما قال المرشح الرئاسي جون بايدن أنه حصل على أكثر من 74 مليون صوت. وهو أكبر حصيلة للأصوات لأي رئيس أمريكي على مدار تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية .

وقال بايدن خلال كلمة له بولاية ديلاوير الأمريكية اليوم ليس لدينا إعلان نهائي لنتيجة الانتخابات لكننا سنفوز بها.. سنفوز بأصوات ونحن متقدمون بأعداد أصوات المجمع الانتخابي.وأكد بايدن أنه في طريقه للحصول على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي.

واشار بايدن فى كلمتة عن جائحا كورونا … وأسفة على العائلات التى فقدت زويهم،وانه لا يمكن تعويض من فقدناهم ، ولكننا نستطيع السيطرة على الجائحة ،وعلينا الصبر .

وأن نحافظ على العملية الانتخابية حتى عد جميع الأصوات. إن ديمقراطيتنا تعمل بكفاءة، وأصواتكم يتم عدها الآن، بصرف النظر عمن يحاولون إيقاف عد الأصوات.

وأشار بايدن فى خطابة أن لدينا رؤى وأفكار قوية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لدينا أيضا خلافات قوية. إن الخلافات صحية، وهي علامة على قوة الأمة..إننا نعمل من أجل الأمة، ومن أجل البحث عن حلول للمشاكل، ومنح الجميع العدل والمساواة في الفرص، وسماع كل صوت من أصواتكم.. مسؤوليتي تمثيل الأمة بأسرها، سوف يكون ذلك أمرا صعبا بالنسبة لخصومي، لكن تلك هي طبيعة وظيفتي..علينا أن نتذكر أننا قد نكون خصوما، لكننا لسنا أعداء..علينا أن نتفق أن نكون متحضرين مع بعضنا البعض..لدينا فرص هائلة لبناء المستقبل الذي نريد لأبنائنا وأحفادنا، لم أكن متفائلا أكثر من اليوم بشأن مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية.