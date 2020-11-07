حزب التجمع :نبيل عتريس .. وداعاً

ينعي حزب التجمع وفاة الأستاذ نبيل عتريس أمين عام المجلس الاستشاري للحزب، وعضو لجنته المركزية، كان الراحل الكبير يسارياً طيب القلب محباً للناس، مناضلاً معتزاً بانتمائه للفكر الاشتراكي، معتزاً بوطنه وحضارته المصرية العريقة، ونضال الشعب المصري وثوراته وطلائعه الوطنية والاجتماعية، مشاركاً في انتفاضاته الشعبية منذ الانتفاضات الوطنية الطلابية في الستينيات والسبعينيات، وانتفاضة الخبز عام 1977، ومشاركاً في ثوراته الشعبية في 25 يناير و 30 يونيو.

وقد شارك في توديع جثمان الفقيد بعد عصر اليوم السبت 7 نوفمبر 2020 من مسجد النور المحمدي بالشيخ زايد، وفد من قيادات حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال رئيس الحزب، ومحمد سعيد الأمين العام والمهندس محمد فرج الأمين العام المساعد ورجب بدوي أمين القاهرة ورفعت عراقي مدير المقر المركزي..رحم الله الراحل الكبير وألهم أسرته وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان .