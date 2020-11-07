السيسي يهنئ بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء يوم السبت، المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي: “وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات”.وأضاف أن السيسي أكد في هذه المناسبة على تطلعه للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأعلنت كبريات وسائل الإعلام الأمريكية اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وأشارت وسائل الإعلام إلى سماع هتافات احتفالية أمام البيت الأبيض يطلقها أنصار بايدن.وقال مركز “إديسون” للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وحسب مركز “إديسون” للأبحاث، فقد أصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية من الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن بايدن حصل على 284 صوتا مقابل 214 لترامب.

المصدر: RT + وكالات