بيان من الجامعة العربية بشأن “إنتخابات النواب”

شرعت بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ عملها مع افتتاح مراكز الاقتراع اليوم السبت ٧ نوفمبر ٢٠٢٠، حيث انتشر اعضاء البعثة في مختلف المحافظات المصرية المعنية بالمرحلة الثانية.

وفي هذا الصدد، قام السفير احمد رشيد خطابي الامين العام المساعد رئيس البعثة بجولة تفقدية في مراكز الاقتراع بمحافظة بورسعيد.وحرصا على الاطلاع على الاستعدادات المتخذة لتنظيم العملية الانتخابية من طرف الجهات التنفيذية على المستوى الميداني، أجرى رئيس البعثة مقابلة مع اللواء أركان حرب عادل إبراهيم الغضبان محافظ بورسعيد، حيث استمع والوفد المرافق له لمجمل التدابير المتخذة على الصعيد التنظيمي بإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، بما فيها الاجراءات الوقائية لضمان السلامة الصحية للناخبين مشيدا بالمستوى الجيد لتأمين هذه الانتخابات بفضل الجهود التي قامت بها الجهات الأمنية المختصة .

وفى هذا السياق، اطلعت البعثة على سير أداء غرفة العمليات المحافظة، والتي تتولى متابعة 98 مركزا انتخابي بإجمالي عدد 172 لجنة فرعية، ومشاركة 515 ألفا و790 ناخبًا وناخبة.