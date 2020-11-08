” الاهالى” تتابع لحظة بلحظة مؤتمر وزير النقل للاعلان عن انطلاق معرض تكنولوجيا النقل 2020 Trans MEA

يجرى العمل على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة قبل بدء المؤتمر الصحفى لوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بمقر الوزارة بمدينة نصر وذلك للإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل 2020 Trans MEA.

وأكد ” محمد عز” ؛ المتحدث الرسمى والمستشار الاعلامى للوزارة؛ ان هذا المعرض يعد واحدا من أهم المعارض والمؤتمرات الدولية بقطاع النقل والطرق والبنية التحتية، والذى يتيح الفرص ويفتح المجالات أمام الجميع للمعرفة والمشاركة فى بناء مصر الحاضر والمستقبل، الريادة والنمو انطلاقاً من قطاع النقل شرايين التنمية، وقواعد البناء الشامل للتوسع الأفقى والنمو المستدام.