محافظ القاهرة: انتظام العمل داخل اللجان الانتخابية

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم بدء العمل بكافة اللجان الانتخابية في موعدها منذ التاسعة صباحا دون أي معوقات .

وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى انتخابات مجلس النواب وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية .

وشدد محافظ القاهرة على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس النواب يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها ، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين .