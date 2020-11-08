” عبد العاطي” يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠

ادلى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد النائية والري صباح اليوم بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، بلجنته الانتخابية بمدرسة القناة بزهرات المعادي .

وأكد عبد العاطي على أهمية مشاركة جميع المواطنين بالإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية إستكمالاً للإستحقاقات الدستورية وإستكمال مؤسسات الدولة ، بإعتبارها حق دستوري وواجب وطني على كل مواطن .

وأشاد الدكتور عبد العاطي برجال الشرطة والقضاء وكافة القائمين على الإشراف على العملية الإنتخابيه لخروجها بالشكل الأمثل وكذلك أثنى وزير الري على إتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد COVID 19 داخل كافة اللجان الانتخابية من حيث الالتزام بالتباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامات.