صدر عن مركز الحضارة العربية ، رواية “رقيق الفقر” ، عن الكاتب والصحفى “على نويجى” ،وتعتبر رواية “رقيق الفقر “، مجموعة قصصية متوالية عن القرية المصرية المندثرة . وتعبر المجموعة القصصية عن البشر التعساء ، وقدراتهم المذهلة على التسليم بالمكتوب ومراوغة الفاقة والأحزان ،وسرقة لحظات الفرح ونثرها على وجوه من يحبون . وقد صدر للكاتب والصحفى”على نوجى” عددا من القصص القصيرة والمقالات السياسية بالصحف المصرية.

“على نوجى “رئيس تحرير فى فضائية الغد العربى الإخبارية ،وقد عمل الكاتب بعدد من الصحف ، كالجمهورية والشرق الأوسط اللندنية ، كما أسس القسم الفنى فى مجلة آفاق الكويتية ، كما عمل على رئيس تحرير فى فضائية العربية الإخبارية بدبى