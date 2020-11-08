مصر- روسيا خامس الأمسيات الثقافية الدولية بالمجلس الأعلى للثقافة.. الأربعاء
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وبالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، الأمسية الخامسة من سلسلة أمسيات مبادرة “علاقات ثقافية ” والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية الروسية، وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء الأربعاء الموافق ١١ نوفمبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
وتتضمن الأمسية: كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وكلمة السفير جيورجى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة، وكلمة السفير عزت سعد رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري الروسى من بينهم: الدكتورة مكارم الغمري أستاذة الأدب الروسي بكلية الألسن، والدكتور شريف فخرى رئيس الجامعة المصرية الروسية، والدكتور شريف جاد رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية، والدكتور محمد الشافعى المخرج المسرحى، والدكتورة نورهان الشيخ أستاذة العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.
بالإضافة إلى معرض فني يقام ببهو المجلس على هامش الأمسية.
وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كما تبث الأمسية “أونلاين” عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:
صفحة أمانة المؤتمرات
https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/
قناة أمانة المؤتمرات على يوتيوب
https://www.youtube.com/c/أمانةالمؤتمراتالمجلسالأعلىللثقافة