مصر- روسيا خامس الأمسيات الثقافية الدولية بالمجلس الأعلى للثقافة.. الأربعاء

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وبالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، الأمسية الخامسة من سلسلة أمسيات مبادرة “علاقات ثقافية ” والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية الروسية، وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء الأربعاء الموافق ١١ نوفمبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتتضمن الأمسية: كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وكلمة السفير جيورجى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة، وكلمة السفير عزت سعد رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري الروسى من بينهم: الدكتورة مكارم الغمري أستاذة الأدب الروسي بكلية الألسن، والدكتور شريف فخرى رئيس الجامعة المصرية الروسية، والدكتور شريف جاد رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية، والدكتور محمد الشافعى المخرج المسرحى، والدكتورة نورهان الشيخ أستاذة العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.

بالإضافة إلى معرض فني يقام ببهو المجلس على هامش الأمسية.

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما تبث الأمسية “أونلاين” عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:

صفحة أمانة المؤتمرات

https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

قناة أمانة المؤتمرات على يوتيوب

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