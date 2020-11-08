“اورنچ مصر” و”ديزر” يتعاونان لتقديم خدمة البث الموسيقى فى مصر

أعلنت شركة اورنچ مصر، الرائدة فى مجال الاتصالات المتكاملة، عن شراكة حصرية مع ديزر، المنصة الرائدة عالمياً لخدمة البث الموسيقي، تتيح بموجبها لعملائها ولأول مرة فرصة تجربة باقة Deezer Premium مع وصول غير محدود لمجموعة كبيرة من الموسيقى والبودكاست، والتى سيحظى بها المستخدمون مجاناً لمدة شهر.

أصبح من السهل لعملاء اورنچ الاشتراك وإجراء عملية الدفع لتطبيق ديزر من خلال باقات الهاتف المحمول مسبقة الدفع أو بنظام الفاتورة الشهرية، حيث سيتمكنون من الاستمتاع بالمزايا الاستثنائية لدى ديزر بدون إعلانات مع الوصول الفورى إلى 56 مليون مقطوعة، والتى تتضمن محتوى محلى وعالمى مخصص، بما فى ذلك المحتوى الرقمى الحصرى من أكبر شركة إنتاج فنى فى العالم العربي. ويمكن للعملاء الأفراد أيضاً الحصول على خصم 50% حتى يناير 2021 والتى ستقدم الى أول مئة ألف مشترك.

الشراكة الجديدة الحصرية تتيح لمشتركى اورنچ الاستمتاع بالموسيقى والبودكاست المخصصة

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد العبد، نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة اورنچ مصر:” نسعى من خلال هذا التعاون، الذى يعد إضافة قوية لما نقدمه لعملائنا المهتمين بالموسيقى، إلى مواصلة الريادة فى مجال الأنشطة الثقافية والموسيقية وتقديم كل ما هو جديد ومميز من وسائل الترفيه إلى السوق المصري”.

وأضاف العبد:”سنقدم بالتعاون مع ديزر وكبرى الشركات المتخصصة فى الإنتاج الفنى تجربة فريدة لعملائنا من خلال أكبر منصة للموسيقى والتى تشمل باقة متنوعة من المحتوى العربى والأجنبى والأغانى الحديثة والحصرية تلبى كافة الأذواق”.

وتعليقاً على ذلك، قال طارق منير، الرئيس التنفيذى لشركة ديزر- منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا:” تُعد الموسيقى جزءًا لا يتجزأ من الحياة فى مصر، لذلك نريد أن نُسهل على المتابعين الاستمتاع بأغانيهم المفضلة. إننا متحمسون للغاية لإطلاق هذه الشراكة فى مصر مع اورنچ مصر، والتى تعد واحدة من أهم شركائنا فى فرنسا. يكمن هدفنا الأساسى بالاستمتاع بمقاطع الموسيقى والبودكاست بكل سهولة، لذلك سيتيح لنا تعاوننا مع اورنچ مصر أن نقدم للعملاء جميع مزايا ديزر الاستثنائية بكل سهولة”.

يسرى هذا العرض حتى شهر يناير 2021.