13.19 % إنخفاضاً في قيمة الواردات غير البترولية من يناير حتى سبتمبر 2020

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء تراجع الصادرات المصريه غير البتروليه بنسبه ٢،٥٪؜ خلال الفتره من يناير وحتى سبتمبر من العام الحالى ..كما انخفضت الواردات الغير بتروليه بنسبه ١٣.٢٪؜ مقارنه بنفس الفتره من العام الماضى..بلغت قيمة اجمالي واردات جمهورية مصر العربية الغير البترولية 45.55 مليار دولار خلال الفترة من يناير الي سبتمبر 2020 مقابل 52.47 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 13.19 %.

بلغت قيمة الواردات الزراعية و الغذائية 10331 مليون دولار الفترة من يناير الي سبتمبر 2020 مقابل 11767 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 12.2%.

كانت اهم الدول التي انخفضت الواردات منها الصين حيث بلغت 8181 مليون دولار مقابل 9179 مليون دولار عام 2019 تليها امريكا حيث بلغت 3439 مليون دولار مقابل 3913 مليون دولار عام 2019 تليها المانيا حيث بلغت 2818 مليون دولار مقابل 3225 مليون دولار عام 2019 تليها البرازيل حيث بلغت 1569 مليون دولار مقابل 2148 مليون دولار عام 2019 ثم روسيا الاتحاديه حيث بلغت 1445 مليون دولار مقابل 1784 مليون دولار عام 2019 .

كانت أهم المجموعات السلعيه التي انخفضت قيمة وارداتها مجموعه المراجـل(غلايات)،الات ،أجهـزة اليـة وأجـزاؤهــا حيث بلغت 4402 مليون دولار مقابل 5007 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه الات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا حيث بلغت 4104 مليون دولار مقابل 5313 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه الحبوب حيث بلغت 3613 مليون دولار مقابل 3985 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه حديد وصلب وفولاذ حيث بلغت 3816 مليون دولار مقابل 4982 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه اللدائن ومصنوعاتها ( البلاستيكات بأنواعها) حيث بلغت 2406 مليون دولار مقابل 2952 مليون دولار عام 2019 .

الصــــادرات :

بلغت قيمة اجمالي صادرات جمهورية مصر العربية الغير البترولية 18.76 مليار دولار خلال الفترة من يناير الي سبتمبر 2020 مقابل 19.23 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 2.5 % ويرجع هذا الانخفاض نتيجة انخفاض الصادرات من القطن الخام والمواد الخام حيث بلغت 1872 مليون دولار مقابل 1981 مليون دولار عام 2019 وذلك لتوجيه القطن الخام والمواد الخام للتصنيع المحلي بدلا من تصديرها بمقابل ضعيف مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المصرية بدلا من الاستيراد الذي يستنزف الاحتياطي النقدي للدولة .

كانت اهم الدول التي انخفضت الصادرات اليها السعوديه حيث بلغت 1179 مليون دولار مقابل 1296مليون دولار عام 2019 تليها أمريكا حيث بلغت 1113 مليون دولار مقـابل 1632 مليـون دولار عام 2019 تليها ايطاليا حيث بلغت 886 مليون دولار مقابل 999 ملـيون دولار عام 2019 تليها إنـجلترا حيث بلغت 515 مليون دولار مقابل731 مليون دولار عام 2019 ثم اسبانيا حيث بلغت 500 مليون دولار مقابل 652 ملـيون دولار عام 2019.

كانت أهم المجموعات السلعيه التي انخفضت قيمة صادراتها مجموعه الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها حيث بلغت 1856 مليون دولار مقابل 2371 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه اللدائن ومصنوعاتها ( البلاستيكات بأنواعها) حيث بلغت 1250 مليون دولار مقابل 1526 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه الات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا حيث بلغت 1126 مليون دولار مقابل 1268 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه خضرونباتات ودرنات صالحه للاكل حيث بلغت 813 مليون دولار مقابل 878 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه الملابس الجاهزه حيث بلغت 685 مليون دولار مقابل 812 مليون دولار عام 2019