طوارئ بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ

شددت العديد من المحافظات من إجراءاتها لمواجهة حالة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية للتقليل من أثار السيول والأمطار. وشكلت بعض المحافظات لجان أزمات لمتابعة الموقف أول بأول وتقديم الدعم والمساعدة وتخصيص خطوط طوارئ لتلقي الاستغاثات.

ففي محافظ الإسكندرية خلال الأيام الماضية موجة من الطقس السئ والأمطار الغزيرة أدت إلى غرق العديد من شوارع الإحياء السكنية ودخول المياه الى المحلات والمنازل. كما أغلقت المياه نفق المندرة وكورنيش الإسكندرية وكوبرى المشاة على محور المحمودية الجديد .

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أن كمية مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة فاقت الطاقة الإستيعابية لشبكة الصرف الصحي المتهالكة على مدار السنين ومحطات الرفع، وشدد على مسئولي الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية استمرار سحب المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه وسرعة شفط المياه المتراكمة لحين انتهاء الأمطار التي تتعرض لها المحافظة.

وقد استعدت محافظة أسيوط لفصل الشتاء بفتح مخرات السيول و إقامة سدود الإعاقة ومواجهة خط تصريف المياه الزائدة خلف السدود من جانبه أكد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد على إجراء تدريب ميداني لمجابهة الأمطار الغزيرة والسيول والطقس وذلك لصقل خبرات العناصر البشرية بمواجهة المخاطر المختلفة.

وأضاف المحافظ إنه تم توجيه جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإصدار إرشادات تحذيرية للمواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو المحولات الكهربائية بالشوارع والميادين خلال سقوط أية أمطار حرصًا على سلامتهم وتفاديًا لتعرضهم لأي سوء أو ضرر ومراجعة كافة الإجراءات التي اتخذتها المراكز لمواجهة سوء الأحوال الجوية والاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

كما ناشد المحافظ جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة وتوخى الحذر أثناء القيادة ليلا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية وإتباع التعليمات المرورية الخاصة فى حالة سقوط الأمطار أو التعرض لعواصف ترابية والابتعاد عن ممرات ومصبات السيول والسدود والحواجز المائية.

فيما عقد أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا لمناقشة استعدادات قطاعات المحافظة المختلفة لمواجهة الأزمات الطارئة، والتعامل الآمن لمجابهة الكوارث، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة ظروف الطقس السيئ والسيول بمختلف أنحاء المحافظة، بحضور كلا من محمد عماد نائب المحافظ، ومحمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس المدن، ومدير إدارة الأزمات، وعدد من مديري الإدارات المنوطة بما سبق ذكره.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الري، بمراجعة نقاط تجمع مياه السيول، ومناسيب الترع، ومراجعة محولات رفع المياه بمختلف أنحاء المحافظة، وحصر كافة المعدات التي يتم استخدامها فى أعمال تطهير مخرات السيول ومدى جاهزيتها، مع البدء الفوري فى أعمال التطهير تجنباً لحدوث أي أزمات مفاجئة، مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع مديرية الإسكان لوضع حل هندسي لدخول وخروج معدات التطهير من وإلى عزب الحبون وخلف والبصير بمركز سنورس، كونها تقع في نهاية مصرف البطس ومعرضه للغرق المتكرر.