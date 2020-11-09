وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل سفير مملكة البحرين بالقاهرة لبحث أوجه التعاون

استقبل معالي المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الاثنين، السيد هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث سبل التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة للجانبين اللذين تربطهما علاقات تاريخية، في ضوء التطور الكبير في العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية على الصُعد كافة.

وأكد سعادة سفير المملكة على عمق ومتانة العلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما تشهده من تطور وتقدم ونماء وازدهار في مختلف المجالات على أسس راسخة من الإخوة والمحبة والتكامل الاستراتيجي، وفي مقدمتها تعظيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية سبل التعاون المشترك، في ضوء توجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى حرص البلدين الدائم على تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي المشترك والارتقاء به لآفاق أشمل بما يعود بالنفع والخير على كلا البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد المهندس محمد أحمد مرسي، على حرص وزارة الإنتاج الحربي على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين الجانبين، وأهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البحرينية الشقيقة في مختلف مجالات التصنيع العسكرية والمدنية وأهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة للجانبين في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والبحرين، مضيفاً بأنه سيتم وضع كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى للمشاركة في تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى (الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية) مع الجانب البحريني وفقاً لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه المجالات

وقدم وزير الدولة للإنتاج الحربي نبذة عن أهم المشروعات القومية والتنموية التي تشارك الوزارة في تنفيذها بالدولة، موجها الدعوة لاستقبال وفد من مملكة البحرين لزيارة الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي للإطلاع علي الإمكانيات المتوفرة لديها وتحديد آطر التعاون المشترك.