أحمد مجدي يكتب: ضريبة أن تكون سياسيًا..ولعنة أن تكون يساريًا !!

قوانين الجدلية تقول «التراكم الكمي يؤدي الى تغير كيفي»، وفي شأن اخر يفند فلاديمير لينين في كتابه مرض الطفولة اليساري، حجج الحركة الشيوعية الالمانية والهولندية والتي كانت تنادي بمقاطعة البرلمانية البرجوازية على اعتبار انه عصر استبداد البلوريتاريا قد آن أوانه قائلًا:”فلقد شاركنا نحن البلاشفة في أشد البرلمانات عداء للثورة، وقد برهنت التجربة أن مثل هذا الاشتراك لم يكن مفيدا وحسب، بل كان ضرورياً أيضاً لحزب البروليتاريا الثورية”

اؤكد اننا لن نتحدث اليوم عن الايديولوجيا نفسها على الرغم من أهميتها، ولكننا سنحاول أن نحلل الواقع المصري شديد الخصوصية، والتشابك، لنرى حقيقة واقع الحياة السياسية في مصر بعد ما يقارب الـ 10 سنوات على ثورة 25 يناير، و7 سنوات على ثورة 30 يونيو، وستفهم أهمية المقدمة في السطور التالية ..

1 – ينقسم المجتمع المصري كسائر المجتمعات الى طبقات شعبية، ونخبة سياسية حاكمة أو معارضة أو مهتمة بالشأن العام والسياسي بشكل عام، وبينما لا تهتم الطبقات المتضررة (الاغلبية) بشكل حقيقي من أي سياسات اقتصادية تؤثر على حياتهم بشكل مباشر بتنظيم نفسها في أحزاب ونقابات للدفاع عن مصالحها، تنحصر المعارك السياسية بين اليمين واليسار على كيفية ادارة المشهد الاقتصادي ولصالح أي طبقة، وسط مشاهدة سلبية من أصحاب المصلحة الحقيقيين.

2- في ظل تراجع الحركة اليسارية محليًا نظرًا لضعفها، وانخراط الدولة في الرأسمالية العالمية واقتصاد السوق المفتوح، تبقى الطبقة الرأسمالية مهيمنة على المشهد وتديره لصالحها، وذلك عبر سيطرتها على كافة المجالس التشريعية بتأييد من الطبقات التي من المفترض أن تمنعها من ذلك وهو ما يصنع مفارقة متكررة وهي أن ” ينتخب الفقراء الأغنياء ليستغلوهم ويعملوا على افقارهم بشكل أكبر”

3- تتسلم نخبة صغيرة يسارية راية النضال للدفاع عن الطبقات الشعبية المهمشة، فتفشل دائمًا في تنظيم الجماهير للدفاع عن مصالحهم، وذلك ناتج لتخلف المجتمع، وسيطرة الأفكار الرجعية عليه، منذ عشرات السنوات، مما ادى الى انفصال الجماهير عن معاركها، وتعودهم على ثقافة الانين المستمر والشكوى من سوء الأداء من السلطات التشريعية التي تشرع قوانين معاكسة لمصلحة الاغلبية من المجتمع، بل ورفضهم فكرة الأحزاب التي من من الممكن ان تكون مظلة تنظمهم للدفاع عن حقوقهم.

4- تنقسم النخبة اليسارية الصغيرة السابق ذكرها الى جزء يرى أهمية الحفاظ على الدولة ومؤسساتها ككيان ملك الجميع، وتحول المعركة تجاه التشريعات الاقتصادية لجني اي مكتسبات للطبقات الشعبية، وذلك حسب قانون المادية الجدلية الذي ذكرناه في المقدمة «التراكم الكمي يؤدي الى تغير كيفي»، بينما هناك جزء يساري آخر، لديه «مرض الطفولة اليساري» حسب تسمية لينين نفسه، وهؤلاء يتسمون بالعدمية تارة، والطوباوية تارة اخرى، فهم لا يقدمون بديلًا، وينادون بالمقاطعة، ويزايدون على من يشاركون في المعارك البرلمانية، وفي انتظار الثورة الاشتراكية التي ستأتي وحدها من السماء على طبق من فضة، حتى دون أن يحضروا لها.

وهنا يمكننا أن نرى بوضوح أن ممارسة السياسة في مصر، عملية صعبة ومرهقة على الجميع، فنحن ليست لدينا ليبرالية بالمفهوم الايدولوجي السائد في العالم، بل أحزاب يغلب عليها صفة تجمعات المصالح احيًانا، والمجمعات الانتخابية احيان اخرى، وفي أوساط الشباب يغلب الطابع الانتهازي للأسف على أعداد كبيرة ممن ينسبون أنفسهم لهذا التيار، ايضًا التيار اليساري ليس بحال أفضل فهو التيار الذي حوصر خارجيًا، وانقسم وانشق داخليًا على مدار عشرات السنوات، فنتج عنه قلة تحاول ممارسة السياسة من أجل أي مكسب لطبقاته التي يدافع عنها، وذلك التيار يدرك أنه في حال ضعف فيتعامل مع الواقع كما هو ويقدم تنازلات حتى يصل الى صيغ يمكن ان تكون مشتركة، ولكن تحمل معها أي مكاسب للشعب، بينما هناك تيار آخر خجل ان يعبر عن احباطه، وفشل في فهم أن الحل ليس الثورة فالمجتمع الذي ينتخب الفاسدين ليس مجهزًا لذلك، ولو قامت ثورة لحكمها الطبقى الاقوى مرة اخرى، وهنا بات الحل في تصورهم ان يلجأون الى المزايدة ودعوات المقاطعة المتكررة، مثل من يجلس على الشاطئ ويسب من ينزلون الى البحر.

يذكرني وضع بأن تكون يساري اليوم مثل الذي يدافع عن عائلته ضد عصابة يريدون الاستحواذ على بيتهم فتقوم العائلة بالتضامن مع العصابة ضده ويسلمونهم البيت ويخونوه جميعًا.!

.. يتبع

*بقلم أحمد مجدي