بحث مطالب ومشاكل المواطنين في الأقصر في لقاء قيادات حزب التجمع بالمحافظة مع نائب “الشيوخ”

تنفيذاً لتوجهات النائب سيد عبد العال، ،عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع التقى أمين الحزب بمحافظة الاقصر أسامة شمس الدين ،ووفد من الاعضاء بالمحافظة ،مع النائب محمد عطالله ، بمقره الانتخابى وذلك فى اطار توسيع العلاقات مع جميع القيادات التنفيذية والشعبية لبحث مشاكل ومطالب محافظة الأقصر. ناقشت قيادات “الحزب” مع نائب “الدائرة “جملة من القضايا العاجلة والمؤجلة ،وهي عدم توافر الخدمات العلاجية بالمستشفيات والوحدات الريفية بالمراكز والقري التابعة للمحافظة ..

وأشار أمين الحزب بالمحافظة الى أن المستشفي العام بالأقصر حاليا لا يستقبل الحالات التي تأتي إليه بسيارات الإسعاف ..وقال كذلك أن بقية الوحدات والمراكز العلاجية تعاني من نقص فى الأطباء والمهمات الطبية.

وفى تعليقه على ذلك قال النائب محمد انه يجهز ملف كامل بكل احتياجات المستشفيات فى محافظه الأقصر لعرضه على وزيرة الصحة فى أول لقاء معها ..كما عرض الزميل أحمد برعي مشاكل مشروعات الصحي فى مركز المحافظة، وعدم استكمالها فى مراكز إسنا وارمنت والزينية.وأوضح النائب أن ذلك يرجع الى عدم توافر الاعتمادات اللازمة للانتهاء من تلك المشروعات المعطلة.

وعلى جانب أخر قال امين العمل الجماهيري محمود يوسف، أن توقف أعمال البناء وتدهور اوضاع القطاع السياحي بسبب “كورونا” ، ساهم بشكل كبير بزيادة إعداد العاطلين عن العمل مضيفا أن محافظة الأقصر اعتمادها الأول على السياحة ولذلك لابد أن تقوم الدوله لخلق بدائل يتم من خلالها توفير فرص عمل أو منح قروض ميسرة للشباب من خلال الصندوق الاجتماعي.

هذا وكانت” الإمانة” خلال لقائها مع سيادة النائب قد طلبت أن تكون هناك لقاءات دورية مع جميع الاعضاء بالمجالس النابية خلال الفترة القادمة لبحث كل المشاكل التي تواجه المواطن الاقصري.