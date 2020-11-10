غرفة القاهرة تبحت زيادة التبادل التجاري بين مصر وتشاد

استقبلت غرفة القاهرة التجارية إبراهيم قوكوني نور نائب اول رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمناجم والحرف اليدوية بانجمينا بجمهورية تشاد لبحث سبل تعاون جديدة في الفترة القادمة في المجالات التجارية والاستثمارية المختلفة . جاء ذلك في حضور سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة والدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن وفتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية . وتناول اللقاء مباحثات حول كيفية زيادة التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وتشاد ودفع العلاقات الثنائية ورفع معدلات التبادل التجاري بما يصب في صالح اقتصاد البلدين. واتفق الطرفان على عقد سلسلة اجتماعات تحضيرية خلال الفترة القادمة تتناول أهم المجالات التي من الممكن التعاون من خلالها ، وتحديد احتياجات السوقين من السلع والمنتجات المختلفة لزيادة عمليات التصدير والاستيراد. واستعرض سامح زكي الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري في المجالات العديدة والحوافز الاستثمارية والإصلاحات الاقتصادية التي يمكن للطرفين التعاون من خلالها بإقامة استثمارات مشتركة ، وكذلك تلبية احتياجات كل سوق من سلع السوق الآخر لزيادة حجم التبادل التجاري المشترك. من جانبه قال نائب رئيس غرفة تشاد إن زيارته لغرفة القاهرة تستهدف دعوة الجانب المصري لزيارة السوق التشادي للتعرف على احتياجاته والفرص الاستثمارية المتاحة به، والاستفادة من الخبرات المصرية في إقامة استثمارات مشتركة ، خاصة أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة بالسوق التشادي ، وهو سوق بكر ويقبل الاستثمارات في معظم المجالات.